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Почти каждый пятый архангельский студент устраивается на работу по протекции родителей

В том, что в трудоустройстве им помогают родители или другие родственники, признались 17% молодежи в возрасте от 14 до 21 года и 18% выпускников вузов от 22 до 26 лет, проживающих на территории Архангельской области. По сравнению с 2019 и 2021 гг., число тех, кто принимал подобную помощь, выросло и среди молодых специалистов, и среди тех, кто пока не имеет университетского диплома.

 Между тем в российском обществе нет единого мнения о том, каким должно быть участие родителей в трудоустройстве взрослого ребенка. По мнению 45% молодежи и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% новоиспеченных молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодежи и 17% выпускников вузов. Другие варианты помощи называли реже. Мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 5% опрошенных до 21 года. В том, что нужно ходить вместе с ребенком на собеседования, убеждены лишь 3% молодежи до 21 года и 1% выпускников вузов.

 Точка зрения, согласно которой родители вообще не должны помогать своим детям в трудоустройстве, становится более популярной и среди респондентов до 21 года (+3 п.п. за 4 года), и среди молодых специалистов (+10 п.п за 10 лет). Выпускники сегодня реже полагают, что родители должны просить о помощи в трудоустройстве других родственников, тогда как опрошенные от 14 до 21 года, напротив, стали лучше относиться к таким решениям, чем 2 года назад.

(фото с https://kroosp.ru

03 август 08:12 | : Будни

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