Митрополит Корнилий рассказал о мученическом подвиге отца Николая

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 января совершил Божественную литургию в Троицком храме Архангельска. В этот святочный день областная столица празднует память одного из своих небесных покровителей — священномученика Николая Родимова.

За Литургией архипастырю сослужили городские клирики, пел квинтет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к молящимся со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

В сей день за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос наставляет нас о важнейших христианских добродетелях. Спаситель говорит о твердой и непоколебимой вере, которую должен иметь каждый христианин, о молитве и о прощении. Что такое твердая вера в Бога? Господь приводит пример: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,— будет ему, что ни скажет».Наверное, иметь такую твердую и несокрушимую веру — одна из самых трудных заповедей Христовых. В первые века христианства люди имели такую веру. В одном из патериков приводится такая история. Некий человек пришел в святую обитель и спросил: «Есть ли у вас теперь такие молитвенники, которые могут и горы передвигать?» Когда он это говорил, гора, на которой они были, содрогнулась. Подвижник, обратясь к ней, как к живой, сказал: «Стой спокойно, я не о тебе говорю». Такую твердую веру имели первые христиане, которые жили после Распятия и Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы с вами читаем жития святых угодников Божиих, память которых сегодня чтит Святая Церковь. Это двадцать тысяч мучеников, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, там же вне церкви пострадавших. Им предложили выйти из храма, отречься от Христа и дальше спокойно жить, но ни один из двадцати тысяч человек не вышел из храма, зная, что их ждет мученическая кончина. Такова твердая и несокрушимая вера в Бога.

В сегодняшнем евангельском повествовании Господь научает нас правильной молитве: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вспомним слова псалмопевца Давида: «Да усладится Тебе беседа моя», сказанные о беседе с Богом, то есть о нашей молитве, с которой мы обращаемся ко Господу Богу. Молитва, как учит нас Церковь, должна быть немногословной, но возносимой от чистого сердца. Бывает, устами мы произносим молитву, но ум наш далеко отстоит от такой молитвы. Зачастую только телом мы стоим в храме Божием, а ум пребывает далеко за его стенами, как в повествовании о том, как однажды царь и блаженный были в храме. Там было много людей, но блаженный сказал, что в церкви лишь два человека молились Богу: один старичок и второй младенец. «Как же так», — удивился царь, ведь в храме он видел множество людей. «Нет, ибо только двое молились Господу Богу, а остальные лишь телом пребывали в храме». Будем, возлюбленные во Христе братья и сестры, всегда слышать призыв Божий: «Горе́ имеем сердца». Только чистая молитва, возносимая от всего сердца, будет услышана Господом Богом. Бывает, мы молимся, но Господь будто не слышит нашу молитву. Это только кажется, ибо Господь Сердцевидец знает, что будет не только через минуту, через час или через год, Он знает, что будет через тысячу лет и дает нам только то, что приносит пользу для спасения нашей души. Господь никогда не дает нам ничего погибельного и не внемлет нашей молитве, если мы просим что-то неполезное для себя. Будем помнить, что Господь призывает нас молиться только тогда, когда мы простили согрешения нашим ближним и домашним. Если мы не будем прощать ближним, то и Господь не простит нам наши грехи и не примет нашу молитву. Несколько раз в день мы читаем молитву «Отче наш», которую дал Сам Господь в Евангелии святым Своим ученикам и апостолам, а в лице их всему миру. В этой молитве есть такие замечательные слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Если будем приступать к молитве, имея зло в сердце на ближних наших, не простив им их согрешения против нас, то и Господь не простит нам наши согрешения. В молитве, обращаясь к Богу, мы должны прежде всего благодарить Его за все Его благодения к роду человеческому и приносить плод достойный покаяния, чтобы Господь простил наши согрешения, но не по нашим заслугам и достоинству, а по Своему неизреченному человеколюбию.

Сегодня Святая Церковь чтит память священномученика Николая, который добрым подвигом подвизался на ниве Христовой и в течение многих лет совершал в этом святом храме свое служение. Его знала многочисленная благодарная паства архангельская, и каждого приходящего он принимал, а наипаче тех, кто страдал от скорбей. Всем он давал утешение, молясь за каждого Господу Богу. Уже в преклонных годах, пребывая на покое, он не оставлял служения Господу и своей пастве. На него написали донос, по которому после единственного формального допроса он был осужден и расстрелян. Святой угодник Божий принял мученический венец, но до последней капли крови он был верен Христу, Его Святой Церкви и своему священническому призванию. В сей день мы с вами, прославляем память священномученика Николая, будем просить его, чтобы и впредь у Престола Божия он не оставлял своей верной архангельской паствы. По его молитвам да благословит всех нас Господь и дарует нам твердую несокрушимую веру, чтобы мы по примеру сего угодника Божия всегда пребывали в стоянии за Святое Православие. Пусть его жизненный подвиг утверждает и укрепляет всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

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Святой Николай Родимов родился 9 марта 1856 года в деревне Биричевская Онежского уезда Архангельской губернии. Отец Николай окончил Архангельскую духовную семинарию, позднее был надзирателем духовного училища. Во священники его рукоположил епископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил и определил для несения пастырского служения на приход села Пуя Шенкурского уезда. В 1896 году священника утвердили в должности духовника Архангельской духовной семинарии, затем перевели в клир Свято-Троицкого Кузнечевского храма.

В начале XX века отец Николай Родимов стал одним из самых видных клириков Архангельской епархии. В 1908 году его возвели в сан протоиерея и назначили настоятелем Свято-Троицкого храма. В этой должности отец Николай пробыл до самого закрытия церкви. Во время Первой Мировой войны священник по указу Архангельской духовной консистории нес послушание духовника городских священнослужителей.

С 21 сентября 1920 года начался крестный путь отца Николая. По постановлению Архгубчека его арестовали и приговорили к двум годам лагеря за «антисоветскую агитацию», которую священник якобы «проводил после воскресных вечерних служб». После закрытия Свято-Троицкого храма отец Николай служил в Ильинской церкви (ныне Ильинский собор Архангельска). 11 декабря 1937 года священника арестовали за проведение «контрреволюционной агитации» против выборов в Верховный Совет. Спустя месяц расстреляли. Решение о канонизации протоиерея Николая Родимова приняли 6 октября 2006 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Священномученик Николай — первый в новейшей истории Архангельска пастырь, прославленный в лике святых за мученический подвиг ради Христа.