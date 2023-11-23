По России поскакали лошадки мезенской породы

По данным на 2023 год общая численность лошадей мезенской породы в России составляет 488 голов. Еще два года назад их насчитывалось порядка трехсот. Сохранением аборигенной северной породы лошадей занимаются как профессионалы на единственной в России генофондно-племенной ферме, так и любители, болеющим душой за сохранение редкой и ценной северной породы.

Как сообщает издание «Регион 29», селекционной работе с мезенской породой лошадей в Поморье исполнилось 30 лет. Сегодня ей занимаются на базе генофондно-племенной фермы рыболовецкого колхоза «Север» в Мезенском районе — единственном в мире хозяйстве-оригинаторе по разведению лошадей мезенской породы. Именно здесь сосредоточено основное поголовье мезенок — 310 голов.

В 2008 году на базе Архангельского НИИ сельского хозяйства был создан селекционный центр по мезенской породе лошадей, который сегодня входит в состав Лавёровского центра. Специалисты центра занимаются научно-методическим, сервисным и информационным обеспечением селекционно-племенной работы с мезенкой.

С 2018 года мезенок начали разводить и на территории Кенозерского национального парка. А в 2021 году к сохранению мезенской породы лошадей подключились и почитатели породы и в социальных сетях появилось движение по сохранению мезенской аборигенной породы. Его участники ставят перед собой цель пристраивать жеребят в частные хозяйства по всей стране. Благодаря их усилиям сегодня мезенки есть в Московской, Ленинградской, Вологодской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Самарской, Свердловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Республиках Коми, Карелия и Татарстан, Пермском и Краснодарском краях.

В марте 2024 года в Мезенском районе пройдут традиционные соревнования конников на лошадях мезенской породы.

(фото с https://bolezneinet.blogspot.com)