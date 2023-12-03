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Информационно-аналитический портал
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Мэрия Архангельска огласила список новогодних веселий и гуляний

2 – 8 января, 13:00–14:00 – Развлекательные игровые программы от муниципальных культурных центров в Парке аттракционов "Потешный двор" (ул. Воскресенская, д. 3, корп. 2)


 Архангельский городской культурный центр проезд Приорова, 2,

Тел. (8182) 27-17-39

30 декабря, 11:00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

30 декабря, 13.00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

30 декабря, 16:00 – Игра-хоровод "Заюшкина избушка"(0+)

2 января, 16:00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

3 января, 11:00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

4 января, 11:00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

4 января, 15:00 – Новогодняя сказка "Подснежники для королевы" (6+)

5 января, 11:00, 16:00 – Новогоднее семейное представление "Письмо для Деда Мороза" (3+)

7 января, 13:00 – Большой рождественский концерт (6+)

13 января, 16:00 – Сказочное танцевальное представление "Снегурочка" (6+)

13 января, 18:30 – Новогодняя ретро – дискотека "Вечеринка под пластинку" (18+)

14 января, 15:00 – Концерт "По Северу, по вольному" ансамбля песни "Земляки" (6+)


Городская детская библиотека №1 им. Е.С. Коковина

наб. Северной Двины, 135

тел. (8182) 24-78-25, (8182) 24-78-04

6, 8 января – Зимняя творческая студия "Новогодний экспресс" (6+)

 

Октябрьская библиотека №2 им. Н. К. Жернакова

Наб. Северной Двины, 134,

тел. (8182) 20-67-65

5 января, 14:00 – АРТ-мастерская "Зимние истории на песке" (6+)

6 января, 13:00 – АРТ-мастерская "Рождественский декор" (6+)

13 января, 15:00 – "Староновогодняя вечеринка" (0+)

 

Привокзальная библиотека № 4

ул. Тимме, 16, корп. 1

(8182) 64-06-26

5 января, 13:00 – АРТ-мастерская "Зимние истории на песке" (6+)

 

Детская библиотека № 3,

ул. Воскресенская, 85,

тел. (8182) 65-87-01

5 января, 12:00 – "Мандариновые чтения": читаем новогодние книги (0+)

 

Поморская АРТель

просп. Чумбарова-Лучинского, 15

тел. (8182) 65-20-01

30 декабря, 11:00, 16:00 – Новогоднее представление для малышей "За двумя зайцами погонишься, Новый год не поймаешь!" (0+)

30 декабря, 18:00 – Концертная программа "Новогодний саксофон" (12+)

2, 7 января, 16:00 – Концертная программа "Рождественская история" (12+)

3, 4, 5 января, 11:00, 16:00 – Новогоднее представление для малышей "За двумя зайцами погонишься, Новый год не поймаешь!" (0+)

3, 5, 6 января, 12:00 – Семейный мастер-класс по песочной анимации "Зимняя сказка" (+3)

3, 4, 5 января, 19:00 – Квест в темноте "Тайны купеческого дома" (12+)

13 января, 15:00 – Концертная программа "Машина времени или злой режиссер меняет профессию" (12+)

14 января, 17:00 – Концертная программа "Вечер у камина" (12+)

 

Библиотека – Архангельский литературный музей

ул. Володарского, 10

тел. (8182) 65-69-59

3, 4, января, 14:00 – АРТ-мастерская "Рождественский декор" (6+)

 

Привокзальная детская библиотека № 8

ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5,

(8182) 20-29-08

4 января, 14:00 – "Мандариновые чтения": читаем новогодние книги (0+)

 

Культурный центр "Соломбала-Арт"

пр. Никольский, д. 29

(8182) 22-54-33

30 декабря, 16:00 – Интерактивный кукольный спектакль "Сказка под Новый год" (0+)

30 декабря, 18:00 – "Карнавальная ночь" - ретро-вечеринка (16+)

1 – 8 января, 12:00, 14:30, 17:00 – "Как приручить Дракона" – новогодняя семейная программа в "Волшебном Доме Снеговика" (6+)

2 января, 14:00,16:30 – "По щучьему велению – 2, или новогодние приключения Емели" - театрализованное представление (6+)

5 января, 16:30 – "По щучьему велению – 2, или новогодние приключения Емели" – театрализованное представление (6+)

6 января, 11:00 – "По щучьему велению – 2, или новогодние приключения Емели" – театрализованное представление (6+)

7 января, 11:30 – "По щучьему велению – 2, или новогодние приключения Емели" – театрализованное представление (6+)

7 января, 16:00 – Интерактивный кукольный спектакль "Сказка под Новый год" (0+)

7 января, 18:00 – Праздничный вечер отдыха "Под звёздным небом января" (16+)

14 января, 14:00 – Гала-концерт городского конкурса карнавальных костюмов "Маскарад календаря" (0+)

 

Соломбальская библиотека № 5 им. Б. В. Шергина

ул. Беломорской флотилии, 8,

тел. (8182) 22-50-45

3, 6, 8 января, 12:00 – АРТ-мастерская "Зимние истории на песке" (6+)

 

Культурный центр "Северный"

ул. Кировская, 27

тел. (8182) 23-41-21

2 января, 11:00, 14:00 – Новогодний кукольный спектакль для малышей и их родителей "Приключения Колобка" (0+)

2 января, 13:00 – Мастер-класс "Новогодняя игрушка" (6+)

3 января, 13:00 – Мастер-класс "Зимняя избушка" (6+)

3 января, 14:00 – Музыкальная сказка для всей семьи "Волшебник новогодней страны …ОЗ" (0+)

4 января, 13:00 – Мастер-класс "Рождественский ангел" (6+)

4 января, 14:00 – "НЕ большой НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ" (0+)

5 января, 12:00 – Спектакль театрального коллектива "Золотой ключик" "Кошкин дом" (0+)

5 января, 13:00 – Мастер-класс "Сказочный месяц" (6+)

6 января, 12:00 – Новогодний праздник для всей семьи "Лавка чудес Деда Мороза" (0+)

6 января, 13:00 – Мастер-класс "Волшебная лепка" (6+)

6 января, 18:00 – Вечеринка для взрослых "Рождественское рандеву" (18+)

7 января, 12:00 – Семейная игровая программа "День Рождественских потех" (0+)

7 января, 13:00 – Мастер-класс "Подсвечник на рождество" (6+)

7 января, 14:00 – Спектакль "Забавные истории веселых коротышек" театральных коллективов "Золотой ключик" и "Дебют" (0+)

8 января, 13:00 – Мастер-класс "Волшебный колокольчик" (6+)

8 января, 16:00 – Новогодняя сказка для взрослых "Про Ивана", всероссийское общество слепых (12+)

13 января, 14:00 – Юбилейный концерт, посвященный 25-летию хора русской песни "Соломбалочка" – "Старый новый год" (12+)

13 января, 14:00, 15:00 – Мастер-класс "Волшебная лепка" "Снеговик-озорник!", посвященный Дню счастливых снеговиков (6+)

 

Культурный центр "Луч"

ул. Первомайская, д. 3

тел. (8182) 68-30-09

5 января, 12:00 – Новогодняя мастерская: "Подарок своими руками" (6+)

4, 8 января, 14:00 – Игровая программа для детей и взрослых "Снежные старты" (0+)

6 января, 12:00 – Мастер-класс "Я – автор снежинки" (6+)

7 января, 17:30 – Праздничный музыкальный вечер отдыха "Рождественские встречи при свечах" (18+)

9 января, 14:00 – Мастер-класс "Чудо-шары из бумаги" (6+)

10 января, 14:00 – Дискотека для малышей "Мульт-дискотека" (0+)

 

Филиал № 1

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, д. 39

тел. (8182) 61-81-15

4 января, 12:00 – Мастер-класс "Чудо-шары из бумаги" (6+)

5 января, 16:00 – Семейный турнир по настольному теннису "К спорту всей семьёй" (6+)

6 января, 17:00 – Праздничный вечер отдыха "Сочельник" (18+)

7 января, 12:00 – Игровая программа "Снежные старты" (0+)

8 января, 12:00 – Мастер-класс "Рождественская открытка" (6+)

 

Филиал № 2,

пр. Ленинградский, д. 165, корп. 2

тел. (8182) 61-83-10

4, 8 января, 12:00 – Игровая программа для детей и взрослых "Снежные старты" (0+)

 

Детская библиотека № 9 округа Майская горка

ул. Первомайская, 4

тел. (8182) 68-28-15

3, 4, 6, 8 января, 11:30 – АРТ-мастерская "Зимние истории на песке" (6+)

 

Библиотека № 17

им. Н. М. Рубцова округа Майская горка,

ул. Холмогорская, 16,

тел. (8182) 62-78-29

3, 4, 5 ,6, 8 января, 12:00-14:00 – Зимняя творческая студия "Новогодний экспресс" (6+)                                                

 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр

ул. Севстрой, 2

тел. (8182) 467-118

2-8 января 10:00 – Арт-гостиная "Уютный Новый год" (0+)

2 января, 11:00 – Новогоднее представление для самых маленьких "В поисках потерянного снега" (0+)

4 января, 15:00 – Театрализованная игровая программа "День Валенка" (6+)

6 января, 11:00 – Новогоднее представление для самых маленьких "Как Снеговик к Новому году готовился" (0+)

7 января, 13:00 – VIII Открытый зимний съезжий праздник "Рождественские встречи в Цигломени" (6+)

 

Филиал "Исакогорский" 

ул. Клепача, 9

(8182) 62-03-06

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 10:00 – Арт-гостиная "Уютный Новый год" (0+)

4 января, 11:00 – Новогоднее представление для самых маленьких "Необыкновенная новогодняя история" (0+)

6 января, 15:00 – Театрализованная игровая программа "На святки – свои порядки" (6+)

                                                                    

Филиал "Турдеевский" 

ул. Центральная, 28

(8182) 47-61-38

3 января, 15:00 – Игровая программа "День Снега" (0+)

5 января, 11:00 – Новогодний кукольный спектакль "Путешествие Снежинки в Новый год" (0+)

 

Филиал "Бакарица" 

ул. Нахимова, 15

тел. (8182) 45-06-25

30 декабря, 11:00 – Новогоднее представление для самых маленьких "Как Снеговик к Новому году готовился" (0+)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 10:00 – Арт-гостиная "Уютный Новый год" (0+)

3 января, 11:00 – Новогоднее представление для самых маленьких "В поисках потерянного снега" (0+)

5 января, 15:00 – Театрализованное представление "День рождения Бабы Яги" (0+)

 

Исакогорская библиотека № 12,

ул. Зеньковича, 29,

тел. (8182) 45-09-55

3, 4, 5 ,6 января – Зимняя творческая студия "Новогодний экспресс" (6+)

 

Исакогорская детская библиотека № 13,

ул. Рейдовая, 7,

тел. (8182) 45-09-65

3, 4, 5 ,6, 8 января, 13:00-15:00 – Зимняя творческая студия "Новогодний экспресс" (6+)

 

Исакогорская библиотека №14,

 ул. Штурманская, 3,

(8182) 45-57-65

6 января, 15:00 – АРТ-мастерская "Рождественский декор" (6+)

 

Культурный центр "Маймакса"

ул. Лесотехническая, д. 1 корп. 1

(8182) 29-69-24

2 января, 13:00 – Мастер-класс "Новогодняя игрушка" (6+)

2,3,4,5,6,8,9,10 января, 11:00 – Игровая программа "Зимние забавы" (0+)

3,13 января, 13:00 – Новогодний мастер-класс "В гостях у Пони" (6+)

4 января, 15:00 – Рождественский концерт Анны Кирилловой (12+)

4, 14 января, 14:00 – Новогодняя детская дискотека "Танц-Бум" (6+)

5 января, 11:00 – Елочка для самых маленьких "Новогодний сказочный детектив: Пони идет по следу" (0+)

6 января, 16:00 – Святочные молодежные посиделки "Пряничные сказки" (12+)

6 января, 17:00 – Тематическая программа "Гадания у Солохи" (12+)

8 января, 13:00 – Мастер класс "Символ года" (6+)

 

Филиал № 1 МУК КЦ "Маймакса"

ул. Родионова, д. 14

8-900-919-68-53

30 декабря, 15:00 – Новогодняя программа "Новый год к нам мчится" (0+)

2, 3, 4, 5, 6 января, 14:00 – Творческая мастерская "Зажигаем по-новому" (0+)

2, 3, 4, 5, 6, 8 января, 12:00 – Игротека "Зимняя мозаика" (0+)

6 января, 17:00 – Вечер отдыха "Под шёпот Рождества" (18+)

13 января, 15:00 – Игровая программа "Снежные забавы" (6+)

13 января, 16:00 – Игровая программа "Мороз потехам не помеха" (0+)

 

Филиал № 2 МУК КЦ "Маймакса"

ул. Емецкая, д. 19, корп. 2

8-953-260-00-21

2, 4, 6 января, 12:00 – Игровая программа "Новогодняя чехарда" (0+)

2, 3, 4, 5, 8 января, 13:00 – Цикл мастер-классов "Зимняя фантазия" (6+)

3, 5 января, 15:00 – Кинолекторий "Рождественские сказки" (0+)

6 января, 16:00 – Тематическая программа "Сказки на лавочке" (6+)

8 января, 16:00 – Костюмированное представление "Рождественский экспресс" (12+)

 

Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого

ул. Победы, 46

тел. (8182) 29-69-27

3, 4, 5 ,6, 8 января, 12:00 – Зимняя творческая студия "Новогодний экспресс" (6+)

 

Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта

ул. Юнг ВМФ, 13,

тел. (8182) 67-01-35

6 января, 13:00 – "Мандариновые чтения": читаем новогодние книги (0+)

8 января, 13:00 – Новогодний квест "Однажды в зимнем городе" (6+)

 

Ломоносовский Дворец культуры

ул. Никитова, 1

тел. (8182) 61-00-92

30 декабря, 14:00 – Новогоднее театрализованное представление "Маха и Жужа спешат на помощь. Новогодний детектив" (0+)

30, 31 декабря, 11:00 – "Ёлочка для самых маленьких" – новогодний праздник для детей и родителей (0+)

2, 3 января, 11:00 – "Ёлочка для самых маленьких" – новогодний праздник для детей и родителей (0+)

3 января, 14:00 – Новогоднее театрализованное представление "Маха и Жужа спешат на помощь. Новогодний детектив" (0+)

5 января, 12:00 – Новогодняя игровая программа "Дискотека со Снежинкой" (0+)

6 января, 11:00 – "Пришла коляда, отворяй ворота! " - рождественская концертно-игровая программа ансамбля "Кружева" для детей (0+)

12, 18 января, 18.00 – Театрализованное интерактивное представление "Святочный сказ близ Беломорья" (12+)

13 января, 16:00 – "Старый новый год" – Зимняя вечеринка вокальной студии "Провинция" (6+)

 

Варавинская детская библиотека № 11

ул. Никитова, 1

тел. (8182) 62-89-66

4, 8 января, 15:00 – АРТ-мастерская "Зимние истории на песке" (6+)

6 января, 14:00 – АРТ-мастерская "Рождественский декор" (6+)

 

 

30 декабрь 15:10 | : Будни

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