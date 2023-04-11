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Архангельские родители против госдумовской задумки отменить домашние задания

Противниками отмены домашних заданий выступают 2 из 3 родителей архангельских школьников. Особенно часто о негативных последствиях подобных мер говорят те, кто окончил школу с медалью. Эти цифры в основном совпадают данными общероссийского исследования.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников. По его мнению, это «мировой опыт», и разгрузка детей и учителей пойдет всем на пользу. Однако 69% родителей не согласны с позицией депутата — они высказались против отмены домашней работы. В комментариях россияне напоминают, что с точки зрения педагогики, домашнее задание — это закрепление материала, изученного в школе, поэтому его отмена негативно скажется на качестве образования. Поддерживает идею В. Даванкова лишь 1 из 6 родителей (17%): они убеждены, что дети должны учиться исключительно в школе, а в свободное время — заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

 Сторонников отмены «домашки» чуть больше среди тех родителей, кто в свое время учился в основном на «четверки» (23%) и «тройки» (19%). А число противников подобных мер особенно велико среди закончивших школу с золотой или серебряной медалью (87%). Против изменения сложившейся педагогической практики мужчины возражают чаще женщин (72% против 66%).

 Чем старше школьники, тем чаще их родители противятся идее отмены заданий на дом: 24% среди матерей и отцов младшеклассников, 15% среди родителей учеников среднего звена и всего 9% среди родителей обучающихся 10—11 классов.

 Ранее SuperJob выяснил, что сокращения числа контрольных работ больше всего хотят родители учеников 5—9 классов: среди них об этом мечтают 40%.

08 июнь 10:10 | : Политика

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