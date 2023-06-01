Хозяин вельского медведя обвиняет зоозащитников в краже своего имущества

Вельский мишка, чьей незавидной судьбой было обеспокоено вся правозащитная общественность (содержался в нечеловеческих условиях, якобы готовился приманкой для натравливания охотничьих собак), исчез из персональной клетки.

Хозяин зверя в интервью журналистам местного издания заявил, что его собственность выпустили на волю активисты-зоозащитники (какие смелые ребята).

Региональный минприроды хранит загадочное молчание, скрупулезно проверяя информацию. Зоозащитники открещиваются. Точно известно одно – хозяина русского леса в настоящий момент в клетке нет. Между тем наблюдатели предупреждают хозяев вельских собак – внимательней следите за своими домашними питомцами, детьми, да и сами будьте начеку. Вырвавшийся на волю дикий зверь может до сих пор бродить где-то рядом, вынашивая планы мести.

Если, конечно, его самого кто-нибудь не съел…