Неожиданно. Архангельск вошел в число городов с самым чистым воздухом

Архангельск — в числе российских городов с самым чистым воздухом. Такие данные следуют из Индекса качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ. Так, комплексный индекс загрязнения атмосферы в Архангельске составил 2 балла из 4 возможных. В среднем для городов Индекса показатель оценивается в 2,86 балла.

«Зелёным» плюсом Архангельска является то, что в городе не слишком много автомобилей: на 100 человек приходится 27 легковых авто при среднем показателе для других городов в 32,7 единицы. Это положительно влияет на качество воздуха в городе, поскольку формируется меньший объём выхлопных газов. Среднегодовая концентрация взвешенных веществ здесь в 9 раз ниже, чем в других городах, а концентрация диоксида азота и диоксида серы — в два раза. Ниже в Архангельске и коэффициент плотности жилой застройки в Архангельске — 300 кв. м на га против почти 455 кв. м на га в среднероссийском городе.

Впрочем, по мнению нашей редакции, чистота воздуха может говорить и о спаде промышленного производства. Тот же обанкротившийся СЦБК (на фото) когда-то дымил… но работал.

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

В Архангельской области ВЭБ.РФ поддержал расширение производства упаковочных материалов для пищевой продукции. Благодаря средствам корпорации развития в размере 151 млн руб. компания «Илим-ТНП» из моногорода Коряжмы смогла увеличить выпуск продукции с 600 т до 2 000 т в мес.