Митрополит Корнилий: Будем стараться богатеть в Бога

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 декабря, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили священники Дионисий Клименко и Николай Герасимов, а также протодиакон Константин Захаров и иеродиакон Георгий (Исаков). Песнопения исполнил малый состав архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы за Божественной литургией слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос изрек притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Почему Господь называет богача из этой притчи безумным? Потому что он забыл, что на земле всё временно, а душа человеческая вечна, поэтому проводить свою жизнь человек должен так, чтобы богатеть в Бога. В Евангелии мы слышим такие слова Господа нашего Иисуса Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут». В нашей жизни могут происходить непредсказуемые катаклизмы и потрясения, и наше имущество в миг может растаять на глазах. Как же нам богатеть в Бога? Некий человек имел трех друзей. Одного друга он очень любил и почитал, не представлял жизни без него. Второго друга любил меньше, но очень уважал, а третьего друга недолюбливал. Правитель их страны призвал этого человека и велел отправиться в далекую страну, где ему предстоит явиться пред великим царем и дать ответ. Человек возвратился в свой дом опечаленным и не знал, как ему быть, что делать. К нему пришли три друга, и первый, которого он любил больше всех, сказал, что никуда с ним не пойдет. Второй друг, уважаемый им, сказал, что сможет проводить его только за ворота их града, но дальше пойти не сможет. Третий друг, которого он недолюбливал, сказал, что готов взять его за руку и пойти с ним в далекую страну, встать перед великим царем и свидетельствовать о его добрых делах. О чем говорит нам сие повествование? Под образом человека, имевшего трех друзей, можно уразуметь каждого из нас. Первый друг, сильно любимый нами, — это богатство, слава и почет. Лишь только замкнутся наши телесные очи, и мы увидим духовный мир, этот друг тотчас исчезнет и не сможет нам ни в чем помочь. Второй друг, уважаемый нами, — это наши близкие люди, которые смогут нас проводить до могилы, но не смогут выйти с нами за врата земной жизни. А третий друг, которого мы зачастую недолюбливаем, — это добрые дела, дела милосердия. Священное Писание говорит нам, что вера без дел мертва, и мы должны всегда помнить, что добрые дела, как третий друг в святоотеческой притче, возьмут нас за руку и поведут в Вечность, где мы будем стоять пред Престолом Господа Вседержителя и давать отчет о прожитых нами годах. Добрые дела будут свидетельствовать о том, что наша жизнь прошла не в безумии, и мы не только стремились угодить своему бренному телу и работали для него, но и заботились о нашей бессмертной душе. В Священном Писании Ветхого Завета в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, мы читаем такие замечательные слова: «Сиротам будь как отец и матери их — вместо мужа: и будешь как сын Вышнего, и Он возлюбит тебя более, нежели мать твоя». В Новом Завете сказано: «Всякому же просящему у тебе дай и от взимающаго твоя не истязуй». Святитель Василий Великий наставляет такими словами: «Богачи! Вы имеете поля, леса, луга, сады, пруды, рощи и что еще? — А маленький уголок земли, имеющий два шага в ширину и шесть в длину, будет вашим жилищем, и одного камня достаточно будет для вашей стражи». В житии святого блаженного Василия Московского, Христа ради юродивого есть повествование о том, как он, будучи юным отроком, иносказательно предрек богатому человеку погибель. Богатый купец приехал в Москву и решил пошить себе новые сапоги. Он объяснил сапожнику все свои пожелания, и вдруг мальчишка-подмастерье, до этого тихо сидевший в углу, поднял голову: «Будь уверен, господин! Такие сапоги тебе пошьем — никогда не износишь». И заплакал. Недоумевающий купец пожал плечами, оставил задаток и вышел. А сапожник отругал своего ученика за то, что он смущает богатых заказчиков. Подмастерье — будущий святой блаженный Василий — вытер слезы, и сказал: «Он не то что сносить — он их даже обуть не успеет. Потому что вскоре умрет». Мастер не поверил заплаканному мальчишке. Через несколько дней он понес готовые сапоги купцу и увидел, как толпился народ. Сапожник спросил, в чем причина многолюдного собрания и оказалось, что заказчик, богатый купец, скончался накануне. Вспомнив предсказание своего подмастерья, сапожник пришел в ужас, и с этого времени он стал почитать своего ученика, как святого прозорливца. Не будем мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, уподобляться безумным богачам, о которых говорит нам Господь наш Иисус Христос в Евангелии и многие святые отцы в своих наставлениях, но будем исполнять волю Божию и Закон Его и стремиться в своей жизни богатеть в Бога. В сем добром делании да поможет нам Премудрый Господь Бог во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)