Жители Архангельской области борются со стрессом здоровым сном

Лидирующим методом борьбы со стрессом, который был вызван работы называют полноценный сон – так ответили сразу 63% респондентов из Архангельской области. Еще 47% спасают нервы через беседы с родными, близкими и друзьями. Спорт оказался на третьем месте как вариант борьбы со стрессом на работе – его выбирают сразу 25% опрошенных. У 24% средством спасения от нервозной работы стада медитация или дыхательные упражнения. Причем две трети из таких респондентов стараются медитировать сразу на работе.

Более того, северяне оказались лидерами среди россиян, которые практикуют медитацию как борьбу с рабочим стрессом, в среднем по стране так ответили 17%.

Еще один вариант решения проблемы – обращение к психологу, на это идут лишь 9%, а 13% принимают различные лекарства и в том числе антидепрессанты.

Интересно, что разговор с руководителем как метод борьбы со стрессом на работе выбирают лишь 11% опрошенных.

Есть в арсенале жителей Северо-Запада и менее полезные для здоровья методы борьбы со стрессом. Так, 9% опрошенных заявили, что «заливают» стресс на работе алкоголем. При этом за год доля тех, кто выпивает из-за работы в СЗФО выросла на 2%.

Еще в серии не самых полезных вариантов борьбы со стрессом на работе попадаются: кофе (11%), курение (11%), еда (24%). Также среди других вариантов опрошенные достаточно часто упоминают активный отдых на природе, прослушивание аудиокниг, видеоигры и занятия с домашними питомцами.



