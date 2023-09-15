Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельской области борются со стрессом здоровым сном

Лидирующим методом борьбы со стрессом, который был вызван работы называют полноценный сон – так ответили сразу 63% респондентов из Архангельской области. Еще 47% спасают нервы через беседы с родными, близкими и друзьями. Спорт оказался на третьем месте как вариант борьбы со стрессом на работе – его выбирают сразу 25% опрошенных. У 24% средством спасения от нервозной работы стада медитация или дыхательные упражнения. Причем две трети из таких респондентов стараются медитировать сразу на работе. 

Более того, северяне оказались лидерами среди россиян, которые практикуют медитацию как борьбу с рабочим стрессом, в среднем по стране так ответили 17%. 

 Еще один вариант решения проблемы – обращение к психологу, на это идут лишь 9%, а 13% принимают различные лекарства и в том числе антидепрессанты. 

 Интересно, что разговор с руководителем как метод борьбы со стрессом на работе выбирают лишь 11% опрошенных. 

Есть в арсенале жителей Северо-Запада и менее полезные для здоровья методы борьбы со стрессом. Так, 9% опрошенных заявили, что «заливают» стресс на работе алкоголем. При этом за год доля тех, кто выпивает из-за работы в СЗФО выросла на 2%. 

 Еще в серии не самых полезных вариантов борьбы со стрессом на работе попадаются: кофе (11%), курение (11%), еда (24%). Также среди других вариантов опрошенные достаточно часто упоминают активный отдых на природе, прослушивание аудиокниг, видеоигры и занятия с домашними питомцами.  


10 ноябрь 08:22 | : Будни

Главные новости


Поморские мотивы Петра Налича
…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (100)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20