В Архангельске "Единая Россия" начала бескомпромиссную борьбу со стрессом

В Штабе общественной поддержки «Единой России» психолог «Красного креста» помогает жителям Архангельска бороться со стрессом.

За столами собралось 18 человек совершенно разных возрастов. Каждому было предложено выполнить ряд заданий - сделать рисунок, технику самомассажа и даже показали, как правильно дышать в напряженной ситуации. Все участники открыли для себя что-то новое, впредь будут знать – как бороться со стрессом.

«Нарисуйте человека под дождем. Во что он одет? Что, по-вашему, его окружает? Дома? Деревья? Какие детали необходимо прорисовать на лице?» - это первое задание, которое было предложено участникам. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы выявить настроение человека, определить насколько к себе он внимателен и есть ли у него опора в жизни и поддержка. Каждый участник представил свою концепцию.

В дальнейшем участникам было предложено встать в круг и побить самим себя по плечам. Гостями мероприятия разыгрывались различные ситуации, после которой каждый объяснял, как он поступил в том или ином случае. Дарья Колмыкова студентка 3-го курса лечебного отделения Архангельского медицинского колледжа отметила, что узнала для себя на лекции очень многое и тема борьбы со стрессом – одна из самых актуальных в наше время.

«Мне, как медику, было интересно посмотреть на стресс, не только, как проблему людей, которые их окружают, которых я должна их лечить, но и на свою личную ситуацию, как мне с ней справиться.

Мы прошли элементы борьбы со стрессом: это массаж по определенным точкам, понравилась дыхательная гимнастика. Я поняла, что ко всему в жизни нужно относится попроще», - отметила Дарья.

В семинаре приняли активное участие и сотрудники реабилитационного центра «Родник», они, как никто другие, знают, как помочь людям побороть стресс и волнение, но отметили, что сегодняшнее занятие было очень познавательным.

«Тема актуальна для каждого человека. У нас стрессовые ситуации встречаются довольно часто, в любом возрасте, практические методы, которые нам показала психолог, в дальнейшем можно будет использовать. Встреча была очень полезна», - отметила сотрудник реабилитационного центра «Родник» Богатырева Кристина.

«Острые стрессовые реакции идут у каждого по одинаковому универсальному механизму – он заложен природой. Одновременно возникает острая эмоциональная реакция на какую-то ситуацию и в то же время идет мысленная интерпретация этой ситуации. С эмоциональной реакцией нужно работать в первую очередь. Прежде чем убрать эти мысли, нужно организовать свое тело, собрать себя, поработать над сокращением частоты сердцебиения, над дыханием. А затем лишь переходить к работе над мыслями», - отметила волонтер-психолог «Красного креста» Елена Растегаева.

Уход от проблемы – не означает ее решения. Каждый человек ежедневно подвержен сильным стрессам, все это в дальнейшем может перерасти в затяжную депрессию, что может в дальнейшем сказаться, как на работе, так и личной жизни и пребывании в социуме. Сотрудники «Красного креста» в дальнейшем на регулярной основе планируют проводить лекции и практические занятия на базе Штаба общественной поддержки «Единой России», и в мероприятиях может принять участие каждый желающий.



