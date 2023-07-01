Митрополит Корнилий напомнил прихожанам о чуде в Хонех

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 сентября, в праздник воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, совершил Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

Чудо Архангела Михаила в Хонех произошло в IV веке. Во Фригии, недалеко от города Иераполь, в местности Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила. Храм этот был построен стараниями одного из жителей города Лаодикия в благодарность Богу и святому Михаилу за исцеление его немой дочери водой от источника, протекавшего рядом с храмом.

Архангел Михаил, явившись во сне отцу немой девицы, открыл ему, что дочь его получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, а в благодарность за исцеление и был построен храм.

К источнику стали приходить не только христиане, но и язычники, многие из которых, получив исцеление, обращались ко Христу. В храме святого Архистратига Михаила в течение 60 лет служил пономарем благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей жизни он привел к вере в Господа многих язычников.

Со своей стороны, некоторые из язычников, раздражаясь на Архиппа из-за его проповедей, задумали убить его и разрушить храм. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на церковь.

Пономарь усердно молился святому Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился сам Архангел, ударом своего жезла открывший в горе широкую расселину и повелевший устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм был спасен.

Увидев такое чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и другие христиане прославили Бога и поблагодарили Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».