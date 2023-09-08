Врач архангельского УФСИН удостоена медали Луки Крымского

Указом Президента Российской Федерации заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России Мария Богоявленская удостоена высокой государственной награды.

За заслуги в здравоохранении, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и профессионализм Мария Дмитриевна награждена медалью Луки Крымского. Вручение состоялось во ФСИН России.

Свою трудовую деятельность в уголовно-исполнительной системе России Мария Богоявленская начала в 2002 году с должности начальника центра медицинской и социальной реабилитации УИН Минюста России по Архангельской области. Последние несколько лет она является заместителем начальника ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России.