Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская епархия продолжит обмен студентами со Сретенской духовной академией

    В епархиальном управлении состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с исполняющим обязанности проректора Сретенской духовной академии по учебной работе иеромонахом Иринеем (Пиковским).

    Глава митрополии продлил действие договора о практической подготовке студентов. Этот документ действует с января 2022 года. Архипастырь попросил иеромонаха Иринея передать исполняющему обязанности ректора игумену Иоанну (Лудищеву) слова признательности за содействие, которое руководство, сотрудники и студенты академии оказывают возрождению духовной жизни на Русском Севере. Воспитанники СДА регулярно посещают Архангельскую область, в том числе в составе команд волонтерского движения «Родная земля». Они помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, а также участвуют в социальном служении.

    Митрополит Корнилий выразил уверенность в том, что сотрудничество Архангельской епархии и Сретенской духовной академии будет продолжаться и развиваться на благо жителей Русского Севера. 

11 июль 10:23 | : Будни / Верую

Главные новости


Пифан и другие
«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (116)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20