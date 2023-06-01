Архангельская епархия продолжит обмен студентами со Сретенской духовной академией

В епархиальном управлении состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с исполняющим обязанности проректора Сретенской духовной академии по учебной работе иеромонахом Иринеем (Пиковским).

Глава митрополии продлил действие договора о практической подготовке студентов. Этот документ действует с января 2022 года. Архипастырь попросил иеромонаха Иринея передать исполняющему обязанности ректора игумену Иоанну (Лудищеву) слова признательности за содействие, которое руководство, сотрудники и студенты академии оказывают возрождению духовной жизни на Русском Севере. Воспитанники СДА регулярно посещают Архангельскую область, в том числе в составе команд волонтерского движения «Родная земля». Они помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, а также участвуют в социальном служении.

Митрополит Корнилий выразил уверенность в том, что сотрудничество Архангельской епархии и Сретенской духовной академии будет продолжаться и развиваться на благо жителей Русского Севера.