В Архангельске открылась площадка для плетения маскировочных сетей

На базе Архангельского Штаба общественной поддержки стартовала акция по созданию маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО. Первыми присоединились ветераны городского совета, волонтеры и общественные деятели.

В качестве основы будущего изделия – капроновая сетка, которая используется рыбаками для изготовления неводов и прочего. А уже на неё в определенном порядке крепятся тканевые ленточки. Главное в этом деле – «не густить», иначе днём такая сеть может давать тень, тем самым демаскируя бойцов.

Как рассказала волонтер группы помощи мобилизованным «ZaМир Архангельск» Наталья Братухина, цвета вплетаемой ткани для маскировочной сетки должны быть естественным: коричневый, зеленый, серый и песочный.

Правильно связанная сеть способна обеспечить маскировку около пяти бойцов. А чтобы закрыть танк, потребуется не меньше шестнадцати.

«В прошлом году многие волонтёры вязали в основном носки и тёплые вещи для военнослужащих. Но со временем, ребята с передовой всё чаще просят именно средства маскировки. Такая сеть никогда не будет лишней, и сможет защитить жизни наших ребят», - отметила Наталья Братухина.

«В парке Грачева в скором времени будет установлена рамка с сеткой. За ней будет закреплен волонтер, который подскажет, как правильно плести сеть. Это позволит большему количеству жителей подключиться к процессу и внести свой вклад в нашу общую победу. Такой опыт уличного плетения с успехом реализуется в районах Архангельской области.

Помимо этого общественный совет округа Варавино-Фактория собирает книги, канцелярию – все необходимое для начала обучения в школе и пополнения детских библиотек Донбасса. Первыми откликнулись люди пожилого возраста, активные жители округа. К акции подключилось и ветеранское сообщество, совет отцов, администрация округа, компания ООО «Орион», женсовет северодвинской «Звездочки». Удалось собрать порядка 500 тетрадей, три коробки детской, развивающей литературы, энциклопедии. Сбор продолжится до 18 августа», - рассказал председатель общественного совета округа Владислав Грачев.

Первую маскировочную сеть, связанную в стенах Штаба общественной поддержки «Единой России», лично отвезёт общественник Владислав Жгилёв. В конце августа он поедет в очередную гуманитарную миссию на Донбасс. Помимо помощи для военнослужащих, он отвезёт все собранные канцелярские принадлежности для школьников из новых регионов.

Участники акции научат плести сети всех, кто решит присоединиться. Плетение маскировочной сети будет проходить ежедневно с 10.00 до 18.00 на площадке Штаба общественной поддержки (Поморская, 5). Здесь также проходит сбор школьных принадлежностей для детей Донбасса.



