Тюлени вольготно себя чувствуют на берегу Онежского полуострова

В Конюховой губе на Онежском полуострове сотрудники лаборатории морских млекопитающих Мурманского морского биологического института РАН при поддержке Кенозерского национального парка провели полевые работы по экологическому мониторингу нерпы Белого моря.

Как сообщила старший научный сотрудник ММБИ РАН Ольга Светочева, исследователи отработали методику отлова нерпы с помощью стационарных плавающих ловушек: они абсолютно безопасны для млекопитающих. К нерпам прикрепляли специальные датчики спутниковой телеметрии — процедура также была совершенно безболезненна и безопасна. Всего удалось поймать 13 млекопитающих, датчики были установлены на 8 особей, после чего тюлени были выпущены в естественную среду обитания. Теперь исследователи смогут получить новые данные о распределении и сезонных миграциях тюленей в Белом море в течение годового цикла.

«Метки отработают свой ресурс и во время следующей линьки в апреле–мае 2024 г. датчики отвалятся. То есть, датчики установлены на меховой покров тюленя, поэтому не повреждают кожу. Раньше у нас не было информации о том, как ведут себя молодые тюлени летом в Онежском заливе, в каких направлениях они двигаются в поисках корма, поэтому полученные данные будут очень ценными и помогут нам сформировать более чёткое представление об экологии животных», — сообщил исследователь Владислав Светочев.

Датчики уже передают информацию о местонахождении тюленей: один находится в Горле у Кольского п-ова, ещё один тюлень ушёл к Унской губе, а остальные держатся далеко от берегов. В конце июля у этих млекопитающих начинается период интенсивного нагула — тюлени активно ищут массовые кормовые объекты, проходят большие расстояния в поисках пищи. Летом нерпа кормится на мелкой стайной рыбе — мойве, корюшке, песчанке, сельди, также её излюбленной добычей являются мелкие бычки керчаки, маслюк, люмпенус, мелкие камбалы, бокоплавы, креветки, нереисы. Осенью спектр питания нерпы расширяется и охватывает до 50 видов рыб и беспозвоночных.

Нерпа прекрасно приспособлена к особенностям гидрологического режима Белого моря, умеет использовать любой кормовой объект, если он представлен массово, легко переходит с питания одними видами на другие. Как отмечает Ольга Светочева, этот маленький тюлень — вечный странник, постоянно находящийся в пути в поисках пищи в неледовый период, и только летом, на короткое время — с конца мая до конца июня — нерпа ведёт более спокойный образ жизни, т. к. в это время тюлени интенсивно линяют.

Учёные из Мурманска также наблюдали за динамикой численности нерпы на летних залежках в Конюховой губе и получили новые биологические данные по размеру, массе тела, поле, возрасту нерп.

«Подобным способом нерпу для научных целей ловили здесь еще в 90-е, а последний раз — в 2004 году, практически 20 лет назад. Сравнивая сегодняшние показатели численности нерпы в губе, ее поведение на местах отдыха, можно с уверенностью констатировать, что губа Конюхова осталась такой же заповедной, как и 20 лет назад. Тюлени на каменистых отмелях и вокруг них ведут себя спокойно, подпуская лодку, проявляя любопытство, которое так характерно для нерпы. Очевидно, что деятельность национального парка „Онежское Поморье“ позволила сохранить здесь уникальное местообитание не только для нерпы, но и для морского зайца, который также постоянно отдыхает на каменистых отмелях в количестве от 3 до 10 штук», — сообщили исследователи.

Сотрудники Мурманского морского биологического института РАН поблагодарили за помощь в проведении исследований сотрудников национального парка «Онежское Поморье» и сообщили, что планируют вернуться на заповедную территорию в следующем году и продолжить изучение тюленей.