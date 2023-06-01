Ученые нацпарка "Онежское Поморье" ушли "в поля"

С наступлением тепла кабинет отдела изучения природных комплексов и объектов пустеет. Сотрудники практически всё лето проводят на территории национальных парков. Чем они там занимаются?



Весь май начальник отдела Альберт Брагин и Ирина Покровская, старший научный сотрудник Института географии РАН, наблюдали за миграцией птиц в районе мыса Глубокий. Для этого они ежедневно, два часа утром и вечером считали количество пролетающих птиц и определяли их вид. Результаты наблюдений ещё обрабатываются. Но уже сейчас можно сказать, что новых видов среди вернувшихся с зимовки птиц не замечено.



После работы на мысе Глубокий учёные отправились в Унскую губу, чтобы продолжить ежегодные наблюдения за колонией чаек. В этом году состав гнездящихся птиц изменился — вместо речных и озёрных чаек гнездились сизые чайки, полярные крачки и несколько пар малоизученных в Европейской части России малых чаек. Также встретились гнёзда травников и фифи.



С 5 по 18 июня сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства в механизации лесного хозяйства совместно с сотрудниками Парка изучали влияние изменения климата на хвойные леса. Исследования велись в национальном парке «Онежское Поморье», так как это одно из немногих мест, где не велись промышленные вырубки. Возраст многих деревьев превышает 200 лет, а некоторые старше 300 или даже 400 лет. По годичным кольцам можно будет сделать реконструкцию изменения климата, начиная с далёкого прошлого. Кроме того, это даст возможность оценить, как негативные климатические события сказались на темнохвойных лесах.



В Конюховой губе работают сотрудники Мурманского морского биологического института РАН. Они изучают сезонные миграции кольчатой нерпы. Для этого специалисты ловят нерпу с помощью сетного мешка и ставят на неё специальный датчик. Он совершенно безболезнен и никак не навредит тюленю. Установленные датчики помогают узнать пути миграции нерп. Кроме того, специалисты измеряют массу тела каждой выловленной нерпы, определяют пол, возраст. Интересный факт: о возрасте нерпы можно судить по её когтям.



До конца июня сотрудники Парка совместно с Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики УРО РАН проводят исследования европейской жемчужницы. Чтобы продолжить свой род, жемчужница выбрала довольно сложный жизненный цикл. Личинки, или иначе их называют глохидии, считают своими хозяевами исключительно лососёвые виды рыб, а именно атлантического лосося или кумжу. Глохидии ищут себе хозяина, прикрепляются к его жабрам и живут на них некоторое время. Учёные воспользовались этим фактом при поисках жемчужниц. Чтобы не искать маленьких моллюсков в каждой реке, они решили делать это с помощью рыб-хозяев. Для этого сотрудники Парка тщательно осматривают жабры лососёвых рыб. Если вылов рыбы даст положительный результат, то в этом месте позже можно искать местообитания жемчужницы европейской, изучать её плотность, возраст и уровень воспроизводства.



