Архангелогородцы разных профессий признались в своей сонливости

Владимир Путин рассказал, что спит в среднем по 6 часов в сутки. Среднестатистический россиянин спит 6,7 часа.

64% архангелогородцев спят от 6 до 8 часов в сутки. По 4—6 часов проводят в кровати 23% опрошенных. У 10% респондентов сон занимает по 8—10 часов. Менее 4 часов спит 1% экономически активных граждан. 1 из 100 опрошенных отводит на сон более 10 часов.

Дольше остальных отсыпаются респонденты моложе 24 лет — в среднем 7,1 часа. Родители спят меньше тех, у кого детей нет, — 6,6 против 6,8 часа в сутки соответственно.



Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон 7 часов, медицинские сестры — 6,9 часов, программисты — 6,8 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по 6,3 часа.