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Митрополит Корнилий поздравил протоиерея Абрамова с юбилеем

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 июля, в праздник Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, молился за Божественной литургией на подворье Патриарха Московского и всея Руси — в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы.

    После богослужения с сердечными словами приветствия к архипастырю обратился настоятель храма протоиерей Александр Абрамов.

    Глава Архангельской митрополии поблагодарил протоиерея Александра за теплые слова и выразил отцу настоятелю признательность за то, что он регулярно посещает Архангельскую область и трудится над возрождением памяти о северных святынях.

    Ниже приводим полный текст архипастырского слова, обращенного к отцу Александру.

    Ваше Высокопреподобие, возлюбленный о Господе протоиерей Александр!

    Сердечно приветствую Вас и обращаюсь с теплыми словами поздравления по случаю знаменательного события в Вашей жизни — пятидесятилетнего юбилея.

    Великодаровитый Господь Бог щедро наградил Вас многими талантами и избрал на высокое пресвитерское служение, которое Вы много лет достойно совершаете в первопрестольном граде Москве, проповедуя слово Христова учения и открывая людям красоту и глубину православной веры. Вы не только согреваете пламенной проповедью сердца столичных жителей — Вы искренне любите Русский Север, посещаете пределы Архангельской митрополии и обращаетесь к людям, живущим в непростых условиях глубинки. Ваше попечение о сохранении малоизвестных широкой публике памятников старины и о развитии северных пределов нашего Отечества заслуживает глубокого уважения и благодарности.

    Позвольте в знак особой признательности удостоить Вас епархиальной медали Архангела Михаила (I степени) и пожелать Вам благословенных успехов в дальнейших пастырских и миссионерских трудах, здравия и крепости сил.

    Милосердный и Человеколюбивый Господь Бог да воздаст Вам сторицею за все труды, которые Вы ревностно совершаете во благовестии Христовом, приводя ближних и дальних к истинной вере, и да сохранит Вас в мире и благоденствии на многая и благая лета!

    Призываю на Вас Божие благословение. 

(по материалам Архангельской епархии)

22 июль 09:13 | : Будни / Верую

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