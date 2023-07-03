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Митрополит Корнилий помолился в подмосковном селе

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 июля, в канун праздника Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, молился за всенощным бдением в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном селе Усово.

    После богослужения состоялась встреча архипастыря с настоятелем храма и секретарем Патриарха Московского и всея Руси по Московской области протоиереем Дионисием Казанцевым.

    Отец Дионисий рассказал Его Высокопреосвященству о духовной жизни прихода и о необычной истории храмового комплекса Спаса Нерукотворного Образа. Спасский храм был построен в 2009—2010 гг. при попечении Владимира Владимировича Путина.

    30 мая 2009 состоялась закладка нового церковного здания, а 5 июля 2010 года – первая Божественная литургия. Церемонии освящения закладки и нового храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Современный храмовый комплекс построен по проекту архитектора В. Н. Ижикова и состоит из церкви, Водосвятной часовни, Дома причта и Православного просветительского центра «Усово-Спасское». Центром комплекса является четырехпрестольный храм во имя Спаса Нерукотворного Образа, высота его — более сорока метров. Храм, может вместить более 250 человек. В его внешнем облике — гармоничных пропорциях, стати и мощи белокаменного силуэта — воплощены традиции древнерусского храмового зодчества.

    Престол верхнего храма освящен в честь Спаса Нерукотворного Образа, престолы нижнего: центральный — в честь Державной иконы Божией Матери, боковые: южный, в честь священномученика Сергия Махаева, сына последнего настоятеля и сподвижника Великой княгини Елисаветы Феодоровны, северный, в честь Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, хозяйки исторического имения «Ильинское-Усово. Автор концепции внутреннего убранства храма и алтарных икон — выдающийся современный иконописец архимандрит Зинон (Теодор). Переосмыслив наследие ранневизантийского церковного искусства VI—IX веков, он создал уникальный интерьер храма.

    В храмовый комплекс также вошли звонница и Просветительский центр «Усово-Спасское» с воскресной школой. 

21 июль 09:08 | : Будни / Верую

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