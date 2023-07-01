Митрополит Корнилий принял участие в совещании на высшем уровне РПЦ

19 июля 2023 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. Участие в событии принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архиерейское Совещание было созвано в соответствии с решением, принятым Священным Синодом Русской Православной Церкви 29 декабря (журнал № 121): «Для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву».

С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После доклада Его Святейшества состоялась дискуссия.

С докладом о подготовке Синодальной библейско-богословской комиссией документа «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей» выступил ее председатель митрополит Венгерский и Будапештский Иларион.

Об изменениях в светском законодательстве рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий выступил с сообщением по поводу итогового документа Совещания.

После обсуждения было принято Постановление Архиерейского Совещания.

Как отмечается в Постановлении, «Архиерейское Совещание с сожалением констатирует, что одним из инструментов враждебных Православию политических сил стали руководители Константинопольского Патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций. Рассмотрев представленное Синодальной библейско-богословской комиссией заключение "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей", участники Архиерейского Совещания выражают согласие с выводами этого документа и передают его на утверждение Священного Синода».

Затем указом Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, были удостоены церковных наград.

От лица представителей Поместных Православных Церквей Святейшего Владыку за возможность присутствовать на Архиерейском Совещании поблагодарил представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с заключительным словом к участникам Архиерейского Совещания:

«В завершение хотел бы всех вас сердечно поблагодарить за участие. Действительно, была полезная работа, и мы наметили планы дальнейшей деятельности нашей Церкви. Но с особой благодарностью хотел бы обратиться к каждому из вас за то служение, которое вы сейчас несете, часто в очень непростых условиях. По милости Божией работа аппарата Московской Патриархии сегодня налажена так, что я в курсе ваших дел и должен сказать, что из года в год повышается уровень архиерейского окормления паствы. И благодарю Господа за то, что это делается в первую очередь вашими трудами, с опорой на помощь ваших ближайших помощников и, конечно, с опорой на наш благочестивый православный народ.

Дай Бог, чтобы, несмотря на трудности внешние и внутренние нашей национальной жизни, жизни народов, окормляемых Русской Православной Церковью, Господь преложил к милости все происходящее, по известному слову святителя Филарета (Дроздова) о значении Промысла Божия: дабы дурные человеческие поступки обращались к добрым последствиям. А участниками этого процесса в первую очередь являетесь вы — архиереи Русской Православной Церкви, несущие очень большую ответственность за судьбу Церкви и за судьбу нашего народа.

Еще раз благодарю и призываю благословение Божие на всех нас — на Церковь нашу, на епископат, на духовенство, на мирян, особенно наших приходских активистов, на всех, кто своими трудами укрепляет Церковь Божию и служит спасению народа. С окончанием нашего общего соборного деяния!»