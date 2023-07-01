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Курение и болтливость больше всего раздражают архангелогородцев в своих супругах

Как показал опрос, проведенный на территории Архангельской области, женщин в супругах чаще всего раздражает курение (10%), храп (7%) и беспорядок (6%). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 5% женщин, еще 4% раздражает, что мужчины повышают голос. По 3% женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.

 Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (8%). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 2%.

 Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1%).

 Среди других раздражающих привычек своих партнеров северяне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошенные советы.

18 июль 07:39 | : Будни

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