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Архангелогородцы признались, что они забывают взять с собой в отпуск

7 из 10 архангелогородцев (68%) — гуру в подготовке к отпуску: собираясь в путешествие, они никогда не забывали ничего важного: «Однажды составил список и собираюсь строго по нему». Оставлять что-либо дома по невнимательности доводилось каждому пятому (20%). Топ самых забываемых в отпуск предметов возглавляет одежда и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены: о том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолете или поезде, рассказали по 5%. «Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» — комментируют опрошенные.

 Гораздо неприятнее забыть паспорт, — о том, что с ними такое случалось, рассказали 3% севеян. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — делятся респонденты.

 Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных.

 6% оставляли дома другие вещи. Женщинам доводилось страдать без личных фенов и полотенец. Мужчины впопыхах забывали про игральные карты, алкоголь и штопор («Вилкой открывали»). Уезжая в отпуск, одни оставляют дома свою тревожность, другие же на радостях полностью теряют рассудок («Мозги! Но, как говорится, все, что было в Вегасе, — остается в Вегасе»).

14 июль 07:41 | : Будни

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