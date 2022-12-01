"А глаза-то папины"

Наряжаться Дедом Морозом хоть раз доводилось каждому третьему папе, Снегурочкой — каждой третьей маме. В предновогоднем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Играть роль Деда Мороза для своих детей доводилось каждому третьему российскому папе (34%): 27% пробовали себя в этом амплуа дома или в гостях, а каждый десятый (10%) — на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже: приклеивать бороду и брать мешок с подарками приходилось лишь 4%, причем 1 из 100 делала это дома, а 5% — на утреннике в детском учреждении. Зато каждая третья мать выступала в амплуа Снегурочки: 19% хоть раз сыграли ее дома, а 17% — для более широкой аудитории.
Россияне, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Быть Дедом Морозом доводилось каждому четвертому представителю сильного пола (24%): 10% делали это, чтобы повеселить своих родственников и друзей, 7% — на корпоративах, 8% — когда учились в школе. Опыт исполнения роли доброго Деда есть и у 12% женщин. К счастью, Снегурочку представительницам прекрасного пола приходилось изображать чаще (26%).