Легенды архангельского спорта приняли нормы ГТО у юных правонарушителей

Несовершеннолетние воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) сдали нормативы всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Для организации приема нормативов в учреждение приезжала специальная судейская коллегия Регионального центра развития спорта "Водник" в составе семи человек. В приемную комиссию также вошли бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Писаревский и заслуженный мастер спорта СССР Игорь Гапанович.
В мероприятии приняли участие все воспитанники учреждения. Испытания проводились по трем возрастным группам. Перед началом спортивного праздника представители приемной комиссии провели необходимый инструктаж по порядку выполнения упражнений и соблюдению мер безопасности, а также пожелали ребятам успешной сдачи комплекса ГТО.
Свою силу и выносливость подростки АВК смогли проявить в беге на короткие и длинные дистанции, наклонах туловища вперёд из положения стоя, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лёжа, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, метании. Традиционно наибольшую сложность для мальчишек представляла сдача норматива на дистанции 3000 м, но все ее смогли все равно преодолеть.
По оценке судейской коллегии несовершеннолетние хорошо справились с испытаниями, выполняли упражнения с большим желанием, каждый попробовал свои силы в дисциплинах, предусмотренных для его возрастной группы. Большая часть подростков улучшила свои личные результаты в спортивных дисциплинах, которые они показывали в рамках весенней спартакиады, проходившей в учреждении.
По итогам сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" подростки показали высокие результаты. Трое ребят выполнили нормативы на золотой знак. В качестве призов за участие в спортивном тестировании все участники мероприятия получили сладкие подарки от специалистов регионального центра "Водник".
- Руководство колонии уделяет особое внимание физическому воспитанию подростков. Ежегодно на базе учреждения организуется сдача нормативов ГТО. Такие спортивные праздники нужны и важны для подрастающего поколения, поскольку приобщают ребят к ведению здорового образа жизни, - прокомментировал заместитель начальника ФКУ Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области Андрей Гусев.