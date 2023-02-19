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Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север

На прошлой неделе в социальных сетях и на информационных ресурсах Архангельской области молниеносно распространилось видео с пеликаном, который сидит на подтаявшей водной глади в д. Лямца. Неожиданного гостя запечатлела на фото и видео местная жительница Людмила Совершаева.

Как могла эта птица, ареал обитания которой в России находится в районе дельты Волги, попасть на Русский Север? Необычный случай прокомментировал начальник отдела изучения природных комплексов и объектов ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Альберт Брагин:

«Ситуация с попаданием диковинных птиц в «Онежское Поморье» не новая. Мы уже фиксировали здесь канадскую казарку, мандаринку, степного луня, кречета, в последнее время часто появляются лебеди-шипуны. Это объясняется тем, что природа по каким-то причинам экспериментирует. Можно провести параллель с людьми, когда некоторое из них осваивали новые земли, постепенно расширяя ареал своего присутствия. И у птиц, возможно, в силу климатических изменений, происходят такие эксперименты. Также не исключено, что этого пеликана могло попросту сбить с пути сильными воздушными потоками, ведь эти птицы летают на очень большой высоте».

Альберт Брагин отметил, что ранее пеликаны уже появлялись на территории Пинежского заповедника, и подчеркнул, что экспансия южных видов в северные регионы — давно зафиксированная тенденция. Но этот визит пеликана — скорее единичный случай, ведь необходимых условий для этих птиц на Онежском полуострове нет. Теперь розовый пеликан — а именно к этой разновидности, судя по всему, относится прилетевшая особь — будет занесён в кадастр национального парка «Онежское Поморье» для дальнейшего мониторинга прилётов птиц на заповедную территорию.

02 май 16:41 | : Будни / Горячая тема

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