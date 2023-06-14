Митрополит Корнилий благословил выпускниц сестринских курсов СГМУ

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 июня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилейному 20-му выпуску курсов сестер милосердия в Северном государственном медицинском университете.

Обучение в этом году прошли 62 человека.

Ниже приводим полный текст архипастырского слова, произнесенного на торжественной церемонии.

Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники торжественного мероприятия, посвященного юбилейному двадцатому выпуску сестер милосердия Северного государственного медицинского университета.

История курсов началась в 2002 году с благословения приснопамятного епископа Тихона (Степанова). Девизом доброго начинания стали слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе за дело до его немощей и недостатков? Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви».

За двадцать лет существования курсов обучение прошли около пятисот сестер милосердия, которые применяют полученные навыки и знания в больницах нашей области, а также помогают нуждающимся на дому. Особое внимание в работе курсов уделяется духовной подготовке слушателей, поэтому среди преподавателей мы видим священнослужителей. И это вполне обоснованно, ведь человек, который служит больному и слабому, должен быть морально мотивирован и духовно крепок.

«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», — заповедовал нам Христос Спаситель в Евангелии и мы, продолжая эту мысль Священного Писания, можем свидетельствовать, что люди, избравшие для себя путь милосердного служения, следуют по стопам Божественного Учителя, Который никогда не проходил мимо человеческой скорби.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «нужно помнить, что служение в больницах, помощь нуждающимся — это служение Богу, это неотъемлемая часть нашей христианской жизни, ведь в каждом нуждающемся Христос призывал видеть Самого Себя (Мф. 25:40). Литургия — это наше "общее дело", которое продолжается, в том числе, в больницах, в хосписах, в интернатах, в богадельнях, в приютах — там, где не хватает любви, где есть человеческое горе и нужда».

Хочу обратиться ко всем, кто окончил курсы и готов приступать к благородному служению, с пожеланием Божией помощи в ваших нелегких трудах. Господь Сердцеведец, знающий душу каждого человека и видящий ваше искреннее желание послужить Богу и людям, несомненно, сторицею воздаст вам, дарует всеукрепляющую Свою благодать и укрепит ваши сердца в вере и радости в Духе Святом.

Сегодня мы сердечно благодарим всех, кто участвует в работе курсов милосердия в Северном государственном медицинском университете, преподает различные дисциплины и опекает учащихся. Ваши труды достойны внимания и признательности, поэтому позвольте мне в этот радостный и торжественный день с теплым чувством отметить наиболее потрудившихся архиерейскими грамотами.

Сердечно благодарю всех вас за внимание и призываю на всех Божие благословение!

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Архиерейскими грамотами награждены:

— Громова Людмила Евгеньевна, доктор медицинских наук, доцент, декан общественного факультета ментального здоровья СГМУ;

— Леонтьева Ольга Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней СГМУ;

— Лебединцева Елена Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической физиологии СГМУ;

— Хлопина Ирина Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент института семейной медицины СГМУ;

— Кривонкин Константин Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии СГМУ.

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Отметим, что открытие курсов по подготовке сестер милосердия в СГМУ состоялось в декабре 2002 года по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. Девизом курсов стали слова святителя Игнатия (Брянчанинова): «И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе за дело до его немощей и недостатков? Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви».

В течение прошедших лет сложился сплоченный коллектив преподавателей. Лекции по основам православного вероучения проводят протоиерей Евгений Соколов, игумен Феодосий (Нестеров), священник Михаил Юров.

За 20 лет подготовлено почти 500 сестер милосердия.

(по материалам Архангельской епархии)