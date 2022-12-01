Дмитрий Морев: 2023 год продолжит нашу созидательную эстафету

Дорогие архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с Новым 2023 годом и предстоящим Рождеством!
Отмечать эти праздники в кругу самых близких людей – народная традиция, которая передаётся из поколения в поколение. В новогоднюю ночь мы все мечтаем о простых человеческих радостях – хотим, чтобы были здоровы родные и друзья, чтобы в доме был достаток, чувствовали себя счастливыми дети и внуки, и мы гордились их успехами. Пусть Новый год оправдает наши надежды, принесёт в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
Провожая 2022 год, мы вспоминаем, как менялся наш город. Все проекты развития нашли своё продолжение: ремонт дорог и дворов, строительство социального жилья и новых школ, открытие парков отдыха и спортивных объектов, тысячи посаженных деревьев, успехи в науке и творчестве.
Своё будущее горожане связывают с развитием производства и преобразованием городской среды, повышением качества жизни. Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за ваш труд, интересные предложения по развитию территорий. Верю, что наступающий 2023 год продолжит эту созидательную эстафету.
Желаю всем, чтобы Новый год был мирным и успешным. Городу – масштабных проектов, каждому жителю – исполнения желаний о семейном счастье, интересной работе и учёбе, путешествиях и дружеских встречах. Добра, удачи и здоровья в наступающем году!
Глава Архангельска Дмитрий Морев