Митрополит Корнилий посетил Плесецкий округ и сказал пастырское слово

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 июня, в неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, совершил архипастырский визит в Плесецкую епархию. Глава митрополии возглавил Божественную литургию на архиерейском подворье при храме Иверской иконы Божией Матери в поселке Самодед.

Митрополиту Корнилию сослужил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, а также клирики Архангельской и Плесецкой епархии. Богослужебные песнопения исполнил квинтет архиерейского хора города Архангельска (регент Татьяна Горшкова).

За богослужением молился глава Плесецкого округа Александр Кузнецов и представители регионального отделения общественной организации «Офицеры России».

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к участникам Божественной литургии с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Ваше Преосвященство, дорогой владыка Александр, глубокоуважаемый Александр Александрович, глава Плесецкого округа, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с воскресным днем и с праздником памяти всех святых.

После праздников Светлого Христова Воскресения, Пасхи Христовой, Вознесения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа на небеса, Сошествия Духа Святого на святых учеников и апостолов Христовых Святая Церковь ныне чтит память всех святых, которые благоудили пред Господом Богом. Как говорит святой первоверховный апостол Павел, человек есть храм, где обитает Дух Святой, и того, кто этот храм растлит, покарает Дух Святой. В молитве «Царю Небесный» мы призываем Дух Святый такими словами: «Прииди и вселися в ны». Дух Святой может вселяться в нас и может покидать нас, ибо Он не может пребывать в сердце, в котором гнездятся грехи, пороки и беззакония. Мы должны очищать наши души, чтобы быть способными принять Духа Святого и чтобы Он всегда мог пребывать с нами. Святые угодники Божии, память которых мы совершаем, носили в себе Духа Святого.

Некогда городской житель пришел к преподобному Нифонту и стал говорить ему, что, наверное, невозможно спастись, живя в шумном большом городе. Преподобный, подумав, ответил: «Чадо, место не спасет человека и не погубит, одни лишь дела спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого сана, ни от святого места тому, кто не исполняет заповедей Божиих. Саул жил среди великолепия царского – и погиб. Давид жил среди того же великолепия царского – и принял венец. Лот жил среди беззаконников содомлян – и спасся. А Иуда находился в лике апостолов – и наследовал геенну. Кто говорит, что нельзя спастись в мире с женою и детьми, тот льстит своему безумию и порокам. Авраам имел жену и детей, рабов и рабынь и множество богатства, однако это не воспрепятствовало ему приобрести имя друга Божия. На всяком месте обретается спасение Божие, если исполняешь волю Господа твоего». Господь одинаково забирает душу человеческую и с царского престола, и от сохи, и от алтаря Господня, и с поле брани. Только наши дела спасают нас, если мы исполняем заповеди Христовы.

Сегодня, прославляя святых угодников Божиих, Церковь вспоминает ветхозаветных пророков, которые жили верою в Грядущего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, они проповедовали Слово Божие, призывали ветхозаветный народ к покаянию и унаследовали Царство Небесное. Мы вспоминаем святых апостолов Христовых, которые по одному слову Христа Спасителя оставляли всё и следовали по стопам Божественного Учителя и всю свою жизнь проповедовали слово Христова учения, насаждая любовь Божию и веру в Живого Истинного Бога, в Распятого и Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем святых мучеников Христовых, которые до последнего издыхания, до последней капли крови свидетельствовали о правде Божией и вере Христовой. Сегодня мы видим плоды самоотверженного подвига святых угодников Божиих, созидавших Святую Соборную и Апостольскую Церковь, которая сияет паче всякого солнца. Взирая на великолепное здание, мы вспоминаем архитектора, по замыслу которого оно воздвигнуто, но мы не видим крепкий фундамент, на котором построено это здание. Сегодня мы с вами видим крепкое основание Святой Христовой Церкви – это подвиг всех святых, которые просияли пред Господом Богом. Они являются звездами на небосклоне церковном, нашими старшими братьями, и мы имеем дерзновение прибегать к ним за молитвенной помощью. Если мы будем от всего сердца обращаться к их предстательству, то Господь по их молитвам дарует нам просимое, о чем мы с верой и любовью молимся угодникам Божиим.

В сей день за богослужением мы слышали евангельское повествование, в котором Господь наш Иисус Христос говорит о том, что кто постыдится Его пред людьми, того постыдится Он пред Отцом Небесным. Эти слова Господа говорят нам о многом. Мы знаем подвиг российского воина Евгения, который был поставлен в такие условия, когда ему предложили сохранить жизнь в обмен на отречение от Христа Спасителя, и он выбрал Господа. Иногда бывает так, что кто-то злословит в наш адрес, и мы ему отвечаем тем же. Так ли подобает поступать православному христианину? Когда отвечаем злом на зло, мы отрекаемся от Христа Спасителя, ибо Он учил нас так: «Если ударили тебя по правой щеке, подставь левую». От нас Господь требует смиренного подвига, без смирения невозможно войти в Царство Божие, о котором учит нас Христос Спаситель. Господь говорит нам, что если мы возлюбим кого-либо больше Бога, то недостойны будем Христа Спасителя. Почему же так? Разве нет заповеди о любви к родителям и ближним? Конечно, мы должны любит всех, но первейшая заповедь – «возлюби Господа Бога Своего всем сердцем своим и всею душою своею». А ближнего мы должны возлюбить как самих себя. Древние отцы говорят о том, что Бог ревнив, и если мы кого-то или чего-то будем любить паче Господа, то становимся не достойны называться христианами. Прежде всего мы должны возлюбить Господа. Спаситель трижды спрашивал апостола Петра: «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче всех», и он отвечал: «Да, Господи, Ты всё знаешь, Ты знаешь, что люблю тебя». В сегодняшнем евангельском чтении Господь призывает нас взять крест свой и последовать за Спасителем. Каждый православный христианин, который родился от воды и Духа, от купели Святого Крещения должен восприять крест Христов и безропотно нести его по своей жизни. Если в нашем сердце поселится сомнение, и мы будем думать, что Бог дал нам крест не по силам, то не сможем наследовать Царствие Божие. Сам Божественный Крестоносец показал всем нам пример, когда нес крест Свой на Голгофу, и там был распят. Если бы не было крестных Страданий Спасителя, не было бы Голгофской Жертвы, не было бы и Воскресения, Пасхи Христовой. Каждый из нас по имени христианин, и должен поступать так, как поступал Господь наш Иисус Христос, всегда помня удивительные слова святителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу за всё». Такому христианину Сам Господь будет помогать нести жизненный крест даже до Царства Небесного.

В сей святой день призываю на всех вас благословение Божие, чтобы молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Царицы Небесной и всех святых Господь хранил всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

По окончании проповеди митрополит Корнилий передал в дар храму образ Божией Матери «Неопалимая Купина».

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После Божественной литургии митрополит Корнилий и епископ Александр обсудили рабочие вопросы текущего взаимодействия.

Кроме того, состоялась встреча митрополита Корнилия с главой Плесецкого округа Александром Кузнецовым, в ходе которой обсуждались вопросы продолжения конструктивного взаимодействия Архангельской митрополии и муниципального округа. Стороны заверили друг друга в готовности осуществлять соработничество по ряду вопросов во благо местных жителей.

Также состоялась встреча митрополита Корнилия и епископа Александра с представителями регионального отделения общественной организации «Офицеры России».