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Архангелогородцев раздражает "пустой базар" в рабочих чатах

Лишь у 1 из 5 архангелогородцев не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу, они мешают деловой переписке.

 В рабочих чатах северян больше всего раздражают сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями — об этом рассказал каждый пятый опрошенный (22%). В том, что нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, признались 8%. У 7% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Столько же рассказали, что на негативные эмоции их провоцирует отсутствие конкретики в сообщениях.

 Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 4% и 3% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения, а также голосовые и слишком длинные сообщения. У каждого десятого (10%) другие претензии к рабочим чатам: упоминались смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере и проч.

 Только у 21% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

 Картинки, отсутствие конкретики и размытые границы рабочего дня больше раздражают мужчин. В том, что их нервирует само наличие рабочих чатов, безэмоциональность общения в них, а также ошибки и повторяющиеся вопросы, чаще признаются женщины.

10 июнь 08:18 | : Будни

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