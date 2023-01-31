В Архангельской области осужденные колонии изощрялись в кулинарном мастерстве

Среди осужденных образовательного учреждения № 6, находящегося в колонии-поселения № 19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Пинежский район), прошел конкурс профессионального мастерства по выпечке мучных изделий.

Оценивали результаты сотрудники учреждения и мастера производственного обучения ОУ-6. По условиям конкурса необходимо было пройти два этапа: теоретический и практический. На первом участникам предлагалось ответить на вопросы теста. Заданием практического этапа являлось изготовление любых мучных изделий из различных видов теста.

На глазах жюри пеклись ажурные блинчики, ароматные дрожжевые оладьи, воздушная яблочная шарлотка, нежный бисквитный рулет и пирог с брусникой. Все участники активно взялись за дело: взвешивали, измеряли, вычисляли ингредиенты, измельчали, смешивали, украшали. Изделие необходимо было не только быстро и качественно приготовить, но и оригинально презентовать. Все с заданиями справились на «отлично». Жюри с удовольствием дегустировало выпечку, участники также могли оценить результат своих конкурентов.

По итогам подсчета баллов, выставленных членами конкурснй комиссии, призовые места распределились следующим образом: первое место за красочный дрожжевой пирог получил осужденный Александр Ч.

Как отмечают мастера производственного обучения, во время отбывания наказания у осужденных есть хорошая возможность получить профессии, которые помогут им в будущем в поисках работы, а проведение подобных мероприятий позволяет не только им не терять полученные знания, а и совершенствовать.