Архангельские пожарные доложили правительству о готовности пляжей

Оборудование пляжей и обеспечение безопасности на водных объектах летом 2023 года рассмотрели сегодня на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы регионального правительства Алексея Алсуфьева.

Подготовкой пляжей к летнему сезону занимаются администрации муниципальных образований. Главная задача — обустроить пляж с дежурными спасателями и обеспечить жителям возможность безопасного отдыха.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований, что принимаемые нормативные акты должны содержать не только запреты купания, но и меры по предупреждению происшествий на водных объектах», — отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Архангельской области Никита Горяев.

Водолазы Центра гражданской защиты будут обследовать дно рек и озёр у планируемых к открытию пляжей по заявкам их владельцев и муниципалитетов. На данный момент подано сорок девять заявок на проведение таких работ.

В прошлом году регионе было организовано двадцать восемь пляжей без возможности купания, которое не разрешается без постоянного дежурства спасателей. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в апреле 2023 года обучило десять человек по программе «Спасатели на водных объектах». Обучение будет продолжаться при наличии заявок от муниципалитетов, которые уполномочены формировать дежурные смены спасателей на пляжах.

Глава правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев обратил внимание местных администраций на необходимость оборудования пляжей и подачу соответствующих заявок: «Не первый год мы об этом говорим, показатели гибели людей на воде говорят сами за себя. Ничего другого в этом году не ждите, будет такая же жара, будут выходные, праздники — люди пойдут к воде. И там, где нет оборудованных мест и дежурства спасателей, будут происходить несчастные случаи. Поэтому представьте ваши соответствующие заявки».

В жаркое лето 2022 года на водных объектах погиб тридцать один человек, из них трое детей. Основной причиной гибели детей является отсутствие контроля со стороны взрослых, при этом большинство трагедий произошло при купании в необорудованных местах.