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"Не хочу быть обузой". Архангелогордка Светлана Антонова нуждается в нашей помощи

Архангелогородка просит о помощи. Диагноз Светланы: Интрадуральная интрамеждуллярная артериовенозная мальформация спинного мозга; иссечение мальформации, (инсульт спинного мозга).

- Я жила вполне благополучной жизнью, работала, вела домашнее хозяйство, вместе с супругом растила 2-х детей: сыну 16 лет, дочке 7. Однажды... 21 октября 2021 года во время мытья посуды у меня случился инсульт спинного мозга. Я лечилась и восстанавливалась в Архангельске и Санкт-Петербурге. Было пройдено 2 реабилитации (в неврологическом отделении и в терапевтическом). Дальше был отказ, по причине отсутствия динамики. Моя семья долго думала, и все таки мы решили попробовать организовать сбор и попасть в Московский центр «Три сестры». Откликнулись добрые люди, присоединились помощники, помогли закрыть сбор! Благодаря добрым сердцам я поехала на реабилитацию. Это дало очень хороший результат. Сейчас я могу самостоятельно сидеть. Подарите мне надежду на благоприятный исход. Я могу полностью восстановиться и жить как раньше - без инвалидной коляски. Мне очень нужна уже 3-я реабилитация, после второй я смогла в бассейне встать на ноги!!! Я не хочу быть обузой своей семье. Детей надо поднимать, учить. Дочь ходит в 1-й класс, а я не могу ее проводить до школы. Сын-подросток, все понимает, но он тоже надеется на моё восстановление.  Стоимость реабилитации слишком велика для моей семьи. Мне нужна Ваша помощь, - рассказала Светлана. 

 Клиника «Три сестры» предоставила Светлане скидку в 20%! Но скидка действует только до 1 июня 2023 года. Сумма сбора - 799500 руб. С учетом скидки осталось собрать 155615 рублей. 

 Документы: vk.com/topic-215651764_48866756

 РЕКВИЗИТЫ:
 Моб.банк и СБП +79115785483
 Номер счёта: 40817810504000431021
 Номер карты: 2202 2023 4971 1717
 Получатель: Антонова Светлана Львовна

 Все отчёты о поступивших средствах можно посмотреть в обсуждениях группы помощи: vk.com/club215651764
 

22 май 12:51 | : Будни

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