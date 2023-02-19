Танки Победы прошли по Архангельску

Колонна военной техники, во главе с легендарным Т-34, прошлась по центральным улицам Архангельска. Такой подарок жителям областной столицы сделала «Единая Россия».

Ровно как и год назад, тысячи архангелогородцев и гостей города стояли в ожидании вдоль основных дорог, чтобы своими глазами увидеть технику Победы. Аплодисментами и скандированиями автоколоннку встречали по протяженному маршруту: улицы Гагарина, Тимме, Урицкого, проспект Троицкий и набережная Северной Двины. Пункт назначения - площадь Мира.

В составе колонны легендарный, всеми узнаваемый символ Великой Отечественной. Лучший в своём классе танк победы - Т-34. Он вынес на себе основную тяжесть боёв и стал самой массовой машиной в истории танкостроения. В большой колонне также - легендарная реактивная система залпового огня «Катюша», самоходная противотанковая установка СУ-100, советский тяжелый мотоцикл М-72, и другие машины. Вся техника прошла «боевое крещение» во времена Великой Отечественной войны.

Завершив свой маршрут, у Вечного огня техника выстроилась в интерактивную выставку, где все желающие смогли не только сфотографироваться, но и изучить, как устроены боевые машины времен Великой Отечественной войны. Десятки мальчишек за считанные секунды облепили технику так, что со стороны сложно было узнать очертания знаменитого танка.

«Мы раньше смотрели много исторических и документальных фильмов про эту технику. Но увидеть её вживую – совершенно иные впечатления. Очень здорово, что уже второй год мы имеем возможность в буквальном смысле прикоснуться к настоящей легенде», - поделился архангелогородец.

Парад техники времён Великой Отечественной войны - подарок жителям и гостям города от партии «Единая Россия». Региональное отделение организовало парад в рамках партийного проекта «Историческая память».

«К сожалению, с каждым годом становится всё меньше свидетелей тех страшных событий. На сегодняшний день в Поморье осталось 113 ветеранов, а в Архангельске их всего 35. Как бы это ни было грустно, но рано или поздно мы застанем тот момент, когда последний ветеран уйдёт от нас в Бессмертный полк.



Поэтому наша святая миссия - сохранять память о них и нашей Великой Победе. Чтобы передать эту память младшему поколению и проводится множество мероприятий в рамках партпроекта «Историческая память». И как мы видим – парад военной техники собирает вокруг себя тысячи мальчишек и девчонок. Им интересно залезть на танк, посмотреть, как он устроен внутри, а заодно – узнать историю его боевых сражений. И этот опыт побуждает подрастающее поколение к изучению и бережному сохранению истории нашей Великой Победы», - отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов

Парад техники уже второй год подряд вызывает самые восторженные эмоции у жителей города. А всем желающим водители подробно рассказывают о технических особенностях боевых машин.



