Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с Днем Победы

– Май 1945 года – вечный символ общей Победы нашего народа. Одной на всех – фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, осиротевших детей. Наши деды и прадеды ценой здоровья и жизни дали отпор фашизму, защитили право многих народов на свободу и развитие.

Спустя многие десятилетия мы видим, что у нацистского мировоззрения находятся новые поклонники. Не только оружием, но и силой памяти, сплоченностью мы сегодня можем отстоять ценности поколения победителей, которые бережно пронесли сквозь годы.

Звание города воинской славы наш город получил как высокую награду – за военный и трудовой подвиг поколения победителей. Сегодня этот статус помогает на высоком уровне продолжать патриотическое воспитание детей и молодежи, идти в ногу со временем. Поздравляю всех архангелогородцев с 78-й годовщиной Великой Победы! Здоровья, благополучия, мирного неба над головой! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.