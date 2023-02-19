Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с Днем Победы

– Май 1945 года – вечный символ общей Победы нашего народа. Одной на всех – фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, осиротевших детей. Наши деды и прадеды ценой здоровья и жизни дали отпор фашизму, защитили право многих народов на свободу и развитие.

 Спустя многие десятилетия мы видим, что у нацистского мировоззрения находятся новые поклонники. Не только оружием, но и силой памяти, сплоченностью мы сегодня можем отстоять ценности поколения победителей, которые бережно пронесли сквозь годы.

 Звание города воинской славы наш город получил как высокую награду – за военный и трудовой подвиг поколения победителей. Сегодня этот статус помогает на высоком уровне продолжать патриотическое воспитание детей и молодежи, идти в ногу со временем. Поздравляю всех архангелогородцев с 78-й годовщиной Великой Победы! Здоровья, благополучия, мирного неба над головой! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

09 май 08:27 | : Будни

Главные новости


«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов
Стучат, закройте дверь. Зачем журналист идет в депутаты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (91)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20