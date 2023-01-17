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Воспитанникам архангельской колонии прививают любовь к Арктике

Фотографии  в воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области передал победитель и финалист  международных фотоконкурсов, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма национального парка "Русская Арктика"  Николай Гернет. Это стало возможным в рамках проекта "Культпоход", который реализуется в учреждении  благодаря инициативе уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области   Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК.  

Несовершеннолетние  воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области познакомились с национальным парком "Русская Арктика". Его в своих фотографиях представил  победитель и финалист  международных фотоконкурсов, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма национального парка Николай Гернет. 

Данная творческая лекция-встреча была организована в рамках проекта "Культпоход", который реализуется в учреждении  благодаря инициативе уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области   Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК. 

- Молодые люди, которые в настоящее время в силу определенных причин находятся в изоляции, должны иметь доступ к настоящим культурным ценностям, встречаться  с людьми, которые ставили себе цель и шли к ней, были верны себе и выбранному пути. Подобного рода встречи находят отклик у обоих сторон, в подтверждение тому встреча воспитанников с Николаем Гернетом, - подчеркнула Елена Молчанова.

За несколько дней до встречи фотограф передал в учреждение пятнадцать лучших своих снимков, сделанных  им во время  экспедиций. Сотрудники АВК организовали выставку в отряде, так  подростки смогли увидеть все могущество Арктики, ее красоту и величие.  

Во время  своего приезда в воспитательную колонию  фотограф рассказал ребятам про Кий-остров, Соловки, Кенозерский национальный парк и "Онежское Поморье", а также про работу своей  мечты  в национальном парке "Русская Арктика". Не обошел вниманием в своей лекции автор выставки и белизну арктических ледников, и магическую синеву воды, и мистику Новой Земли, и безмолвие берега Карского моря. Особенно  внимательно подростки слушали  об интересных историях из его путешествий  и  о встрече с белым медведем.  Николай Гернет смеясь,  говорил,  что для красивого и удачного  снимка ему  не раз приходилось  догонять с фотоаппаратом уходящего медведя или уплывающие льды. 

В конце встречи воспитанники задавали очень много вопросов, интересуясь и его профессией, и особенностями работы в Арктике. И, конечно, же благодарили Николая Сергеевича за интересную фотоэкскурсию. Приятным сюпризом от общения и визита фотографа для воспитанников стал подарок. Николай Гернет передал учреждению привезенные фотографии. Теперь они будут висеть не только в отряде, но  в школе, столовой и библиотеке.   

Напомним, что старт благотворительного проекта "Культпоход"  был дан в конце прошлого года, в рамках ее осуществления несовершеннолетние будут знакомиться с  музыкальным  и театральным творчеством, с местными поэтами и известными людьми,  а также поучаствуют в различных мастер-классах.

 

03 апрель 10:58 | : Будни

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