Воспитанникам архангельской колонии прививают любовь к Арктике

Фотографии в воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области передал победитель и финалист международных фотоконкурсов, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма национального парка "Русская Арктика" Николай Гернет. Это стало возможным в рамках проекта "Культпоход", который реализуется в учреждении благодаря инициативе уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК.

Несовершеннолетние воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области познакомились с национальным парком "Русская Арктика". Его в своих фотографиях представил победитель и финалист международных фотоконкурсов, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма национального парка Николай Гернет.

Данная творческая лекция-встреча была организована в рамках проекта "Культпоход", который реализуется в учреждении благодаря инициативе уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК.

- Молодые люди, которые в настоящее время в силу определенных причин находятся в изоляции, должны иметь доступ к настоящим культурным ценностям, встречаться с людьми, которые ставили себе цель и шли к ней, были верны себе и выбранному пути. Подобного рода встречи находят отклик у обоих сторон, в подтверждение тому встреча воспитанников с Николаем Гернетом, - подчеркнула Елена Молчанова.

За несколько дней до встречи фотограф передал в учреждение пятнадцать лучших своих снимков, сделанных им во время экспедиций. Сотрудники АВК организовали выставку в отряде, так подростки смогли увидеть все могущество Арктики, ее красоту и величие.

Во время своего приезда в воспитательную колонию фотограф рассказал ребятам про Кий-остров, Соловки, Кенозерский национальный парк и "Онежское Поморье", а также про работу своей мечты в национальном парке "Русская Арктика". Не обошел вниманием в своей лекции автор выставки и белизну арктических ледников, и магическую синеву воды, и мистику Новой Земли, и безмолвие берега Карского моря. Особенно внимательно подростки слушали об интересных историях из его путешествий и о встрече с белым медведем. Николай Гернет смеясь, говорил, что для красивого и удачного снимка ему не раз приходилось догонять с фотоаппаратом уходящего медведя или уплывающие льды.

В конце встречи воспитанники задавали очень много вопросов, интересуясь и его профессией, и особенностями работы в Арктике. И, конечно, же благодарили Николая Сергеевича за интересную фотоэкскурсию. Приятным сюпризом от общения и визита фотографа для воспитанников стал подарок. Николай Гернет передал учреждению привезенные фотографии. Теперь они будут висеть не только в отряде, но в школе, столовой и библиотеке.

Напомним, что старт благотворительного проекта "Культпоход" был дан в конце прошлого года, в рамках ее осуществления несовершеннолетние будут знакомиться с музыкальным и театральным творчеством, с местными поэтами и известными людьми, а также поучаствуют в различных мастер-классах.