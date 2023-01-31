Игорь Арсентьев посвятил северодвинкам слова любви

- Северодвинск - город успешных и активных женщин, которые ярко проявляют себя в самых разных сферах. Вы руководите и трудитесь в учреждениях образования и культуры, на оборонных предприятиях, умело ведёте бизнес, занимаетесь общественной деятельностью и воспитываете детей. И при этом вы остаётесь нежными и хрупкими, самыми обаятельными и привлекательными. Желаю вам простого женского счастья!

Также глава города корабелов вручил почётные грамоты Администрации Северодвинска за успехи, достигнутые в профессии:

- врачу-бактериологу Северодвинской городской детской клинической больницы Ольге Листовой;

- начальнику отделения социальной защиты населения по городу Северодвинску «Архангельского областного центра социальной защиты населения» Анастасии Гавриловой.