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Игорь Арсентьев посвятил северодвинкам слова любви

- Северодвинск - город успешных и активных женщин, которые ярко проявляют себя в самых разных сферах. Вы руководите и трудитесь в учреждениях образования и культуры, на оборонных предприятиях, умело ведёте бизнес, занимаетесь общественной деятельностью и воспитываете детей. И при этом вы остаётесь нежными и хрупкими, самыми обаятельными и привлекательными. Желаю вам простого женского счастья!

Также глава города корабелов вручил почётные грамоты Администрации Северодвинска за успехи, достигнутые в профессии:
 - врачу-бактериологу Северодвинской городской детской клинической больницы Ольге Листовой;
 - начальнику отделения социальной защиты населения по городу Северодвинску «Архангельского областного центра социальной защиты населения» Анастасии Гавриловой.

08 март 10:01 | : Будни

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