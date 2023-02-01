Детям чаще переходят таланты отцов, чем матерей

Чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причем школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап и 42% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей выпускников из всех округов страны.



У детей, чьи отцы когда-то окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть неплохие шансы на такой же высокий результат: о том, что их ребенок имеет медаль «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап-медалистов. У 56% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 59% пап-хорошистов. А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки (40%).



У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 42% женщин. 4 из 10 россиянок, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей. Большинство мам-хорошисток (65%) сообщило, что в аттестатах их детей — в основном четверки. Женщины, в чьих аттестатах больше троек, чаще всего говорили, что их сын или дочь окончили школу с теми же оценками (56%).

(фото с https://fishki.net/1902186-otcy-vs-deti-rodstvennye-dushi.html)