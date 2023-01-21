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Служебные романы в Архангельске: за и против

В канун Дня всех влюбленных исследовательская компания SuperJob выяснила, сколько архангелогородцев имеют опыт романтических связей с коллегами по работе. Именно там встретил свою судьбу каждый пятый… то есть, отношения вылились в законный брак.

Как выяснилось, именно это строгое место одновременно является самым располагающим к любви. Для примера, только 11% будущих супругов познакомились в гостях у общих друзей, 15% использовали интернет, а 9% не побрезговали уличным знакомством.

Однако рекрутинговая компания hh.ru добавляет кружку будничного дегтя в эту бочку любовного меда. По ее данным, только 14% офисных отношений заканчиваются долгосрочным браком, в 17 случаях из ста одному из бывших влюбленных пришлось сменить место работы, а в 8 случаях – обоим.

Так что кино остается только кино…

(кадр из к/ф «Служебный роман»)

14 февраль 12:06 | : Будни

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