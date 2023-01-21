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Не до сердечек. Подарки на День святого Валентина стали в 2 раза скупее

Мужчины, состоящие в браке и незарегистрированных отношениях, потратят на подарки своим половинкам в среднем одинаковые суммы. Средний бюджет девушек на подарки парням выше, чем бюджет жен — на подарки мужьям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

 Дарить подарки на День святого Валентина в этом году собирается каждый пятый россиянин. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%).

 Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше. Если среднестатистический муж в этом году израсходует на презент супруге 4000 руб., то среднестатистическая жена уложится в 2200 руб. Незамужние девушки закладывают на подарок возлюбленному чуть больший бюджет — 2500 руб., но все равно отстают от холостых мужчин (3900 руб.).

 Самые дорогие подарки на День святого Валентина дарят в Москве: жене — в среднем за 4300 руб., девушке — за 4000, мужу — за 2500, парню — за 2700. На втором месте — Санкт-Петербург: здесь среднестатистический презент для жены обходится в 3500 руб., для девушки — в 3200, для мужа — в 2000, для парня — в 2100. В Екатеринбурге на подарок жене тратят 2800 руб., любимой девушке — 2700. Знак внимания для мужа в столице Урала стоит в среднем 1600 руб., для парня — 1800. В Казани и Новосибирске подарочные бюджеты чуть меньше.

 Сейчас подарки на День святого Валентина дарят реже, чем когда-либо. По сравнению с прошлым годом число россиян, планирующих преподнести что-то своей второй половинке, снизилось сразу на 13 процентных пунктов, по сравнению с 2019-м — вдвое. Судя по комментариям, многие опрошенные вообще не хотят отмечать 14 февраля: «Это не православный праздник»; «У нас есть свой День семьи, любви и верности»; «Хватит ориентироваться на Запад». Те же, кто не желает отказываться от праздника всех влюбленных, увеличили подарочные бюджеты по сравнению с прошлогодними, например, на подарки женам планируют потратить на 1200 руб. больше.

14 февраль 07:43 | : Будни

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