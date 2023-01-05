Алексей Белый еще раз призывает жителей Поморья отказаться от алкоголя

21 января – День алкогольной независимости. Как сообщил нашей редакции специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО " АКПБ" Алексей Белый, этот знаковый день призван напомнить, насколько важно сократить потребление спиртосодержащих жидкостей и не употреблять ПАВ в принципе.
– Алкоголизм – это болезнь, при которой наблюдается физическая и психическая зависимость от алкоголя. Сопровождается повышенной тягой к напиткам, содержащим этанол, неспособностью регулировать количество выпитого, склонностью к запоям, возникновением алкогольного абстинентного синдрома, снижением контроля над собственным поведением и мотивациями, прогрессирующей психической деградацией и токсическим поражением органов, – рассказал Алексей Белый и предупредил наших сограждан, что алкоголь губительно влияет на сердечно-сосудистую систему, разрушая сосуды и поражая мышечные волокна сердца, нарушая нормальный обмен веществ и кровоснабжения миокарда.
Результатом злоупотребления спиртными напитками являются:
📌 артериальная гипертония;
📌 нарушение сердечного ритма;
📌 ишемическая болезнь сердца;
📌 ускорение развития атеросклероза;
📌 образование тромбов;
📌 кардиомиопатия, гибель кардиомиоцитов и дистрофические изменения в миокарде;
📌 повышенный риск инфарктов и инсультов.
Всемирной ассамблеей здравоохранения принята резолюция о «Стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя». Она призывает к разработке проекта глобальной стратегии по сокращению вредного употребления алкоголя, продолжает рассказывать специалист и добавляет, что в резолюции выражается глубокая озабоченность по поводу масштабов и многообразности вреда, наносимого алкоголем во всем мире, и подчеркивается необходимость срочных действий по сокращению вредного употребления алкоголя. Признавая то, что эффективные стратегии и меры, ориентированные на все население, уязвимые группы, отдельных лиц и конкретные проблемы, имеются в наличии и должны оптимально сочетаться в целях снижения вреда, связанного с алкоголем, резолюция также указывает на то, что такие стратегии и меры должны осуществляться с учетом различных национальных, религиозных и культурных особенностей.
Злоупотребление алкоголем является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения. Это основная причина смерти и инвалидности в развивающихся странах с низкой смертностью, третий по значимости фактор риска после табака и кровяного давления в развитых странах и одиннадцатый – в развивающихся странах с высокими показателями смертности.
Во многих странах растущую обеспокоенность вызывает употребление алкоголя молодыми людьми и женщинами. Часто это ассоциируется с многочисленными социальными последствиями, такими как дорожно-транспортные аварии, преступления, насилие, безработица и прогулы. Оно оборачивается издержками для здравоохранения и общества. Здравоохранительные и социальные последствия затрагивают в наибольшей степени социальные группы, находящиеся в менее благоприятном положении, и способствуют возникновению различий в состоянии здоровья между странами и внутри стран.
– Профилактика зависимости от алкоголя – одно из важнейших и эффективных направлений профилактики неинфекционной патологии. Она может быть первичной, вторичной и третичной, – сообщил эксперт.
Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на своевременное предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как они могут появиться. Младший и средний возраст человека – наиболее оптимальный период с точки зрения формирования антиалкогольных установок. Первичная профилактика алкоголизма имеет целью предотвратить возникновение нарушения или болезни, предупредить негативные исходы и усилить позитивные результаты развития индивида.
Вторичная профилактика имеет дело с лицами, употребляющими алкоголь. Сюда входит ранняя диагностика, раскрытие психологического неблагополучия личности, связанного с причинами алкоголизма, предложение широкой психологической помощи (клиническая беседа, кабинеты анонимной наркологической и социально-психологической помощи, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками, работа с непосредственным окружением и семьей злоупотребляющего).
Третичная профилактика касается помощи больным, выздоравливающим от алкоголизма. Она направлена на восстановление личности и эффективного функционирования в социальной среде после соответствующего лечения, уменьшение вероятности рецидива заболевания. Другое направление третичной профилактики – снижение вреда от употребления алкоголя у тех, кто еще не готов полностью отказаться от него.
Трезвость - это новые возможности, особо подчеркнул эксперт :
Настоящее удовольствие от праздников , которые вы запомните: игры, танцы, катание с горок, катание на коньках и лыжах, игра в снежки, лепка снеговиков...
Новые гастрономические впечатления.
Удивите себя и близких необычными, вкусными и красивыми безалкогольными коктейлями.
Свобода передвижения.
Используйте личный автомобиль в праздники, насладитесь поездкой по ночному городу.
Прекрасное самочувствие, как в сами праздники, так и утром после них.
Хороший пример детям.
Дети учатся глазами! Мы - образец для наших детей.
Для хорошего настроения не нужен алкоголь! Празднуйте трезво! - резюмировал Алексей Белый.