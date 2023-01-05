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Алексей Белый еще раз призывает жителей Поморья отказаться от алкоголя

21 января – День алкогольной независимости. Как сообщил нашей редакции специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО " АКПБ" Алексей Белый, этот знаковый день  призван напомнить, насколько важно сократить потребление спиртосодержащих жидкостей и не употреблять ПАВ в принципе.

– Алкоголизм – это болезнь, при которой  наблюдается физическая и психическая зависимость от алкоголя. Сопровождается повышенной тягой к напиткам, содержащим этанол, неспособностью регулировать количество выпитого, склонностью к запоям, возникновением алкогольного   абстинентного синдрома, снижением контроля над собственным поведением и мотивациями, прогрессирующей психической деградацией и токсическим поражением органов, – рассказал Алексей  Белый и предупредил  наших сограждан, что алкоголь губительно влияет на сердечно-сосудистую систему, разрушая сосуды и поражая мышечные волокна сердца, нарушая нормальный обмен веществ и кровоснабжения миокарда.

Результатом злоупотребления спиртными напитками являются: 

📌 артериальная гипертония;

📌 нарушение сердечного ритма;

📌 ишемическая болезнь сердца;

📌 ускорение развития атеросклероза;

📌 образование тромбов;

📌 кардиомиопатия, гибель кардиомиоцитов и дистрофические изменения в миокарде;

📌 повышенный риск инфарктов и инсультов.

Всемирной ассамблеей здравоохранения принята резолюция о «Стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя». Она призывает к разработке проекта глобальной стратегии по сокращению вредного употребления алкоголя, продолжает рассказывать специалист и добавляет, что в резолюции выражается глубокая озабоченность по поводу масштабов и многообразности вреда, наносимого алкоголем во всем мире, и подчеркивается необходимость срочных действий по сокращению вредного употребления алкоголя. Признавая то, что эффективные стратегии и меры, ориентированные на все население, уязвимые группы, отдельных лиц и конкретные проблемы, имеются в наличии и должны оптимально сочетаться в целях снижения вреда, связанного с алкоголем, резолюция также указывает на то, что такие стратегии и меры должны осуществляться с учетом различных национальных, религиозных и культурных особенностей.

Злоупотребление алкоголем является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения. Это основная причина смерти и инвалидности в развивающихся странах с низкой смертностью, третий по значимости фактор риска после табака и кровяного давления в развитых странах и одиннадцатый – в развивающихся странах с высокими показателями смертности.

Во многих странах растущую обеспокоенность вызывает употребление алкоголя молодыми людьми и женщинами. Часто это ассоциируется с многочисленными социальными последствиями, такими как дорожно-транспортные аварии, преступления, насилие, безработица и прогулы. Оно оборачивается издержками для здравоохранения и общества. Здравоохранительные и социальные последствия затрагивают в наибольшей степени социальные группы, находящиеся в менее благоприятном положении, и способствуют возникновению различий в состоянии здоровья между странами и внутри стран.

– Профилактика зависимости от алкоголя – одно из важнейших и эффективных направлений профилактики неинфекционной патологии. Она может быть первичной, вторичной и третичной, – сообщил эксперт.

Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на своевременное предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как они могут появиться. Младший и средний возраст человека – наиболее оптимальный период с точки зрения формирования антиалкогольных установок. Первичная профилактика алкоголизма имеет целью предотвратить возникновение нарушения или болезни, предупредить негативные исходы и усилить позитивные результаты развития индивида.

Вторичная профилактика имеет дело с лицами, употребляющими алкоголь. Сюда входит ранняя диагностика, раскрытие психологического неблагополучия личности, связанного с причинами алкоголизма, предложение широкой психологической помощи (клиническая беседа, кабинеты анонимной наркологической и социально-психологической помощи, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками, работа с непосредственным окружением и семьей злоупотребляющего).

Третичная профилактика касается помощи больным, выздоравливающим от алкоголизма. Она направлена на восстановление личности и эффективного функционирования в социальной среде после соответствующего лечения, уменьшение вероятности рецидива заболевания. Другое направление третичной профилактики – снижение вреда от употребления алкоголя у тех, кто еще не готов полностью отказаться от него.

Трезвость - это новые возможности, особо подчеркнул эксперт :

 Настоящее удовольствие от праздников , которые   вы запомните: игры, танцы, катание с горок, катание на коньках и лыжах, игра в снежки, лепка снеговиков...

Новые гастрономические впечатления. 

Удивите себя и близких необычными, вкусными и красивыми безалкогольными коктейлями. 

Свобода передвижения. 

Используйте личный автомобиль в праздники, насладитесь поездкой по ночному городу. 

Прекрасное самочувствие, как в сами  праздники, так и утром после них. 

Хороший пример детям. 

Дети учатся глазами! Мы - образец для наших детей. 

Для хорошего настроения не нужен алкоголь! Празднуйте трезво! - резюмировал Алексей Белый.

21 январь 08:06 | : Будни

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