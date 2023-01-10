Первый молебен митрополита Корнилия в новом году

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 января 2023 года, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора.
Напомним, что 1 января Русская Православная Церковь чтит память святого мученика Вонифатия, которому молятся об избавлении от пьянства.
Cвятой мученик Вонифатий жил в Риме, в III веке. Он был рабом молодой, ветреной и очень богатой аристократки Аглаиды. Но рабство не слишком тяготило Вонифатия, ведь ему не пришлось добывать мрамор в пыльных каменоломнях или обливаться потом на плантациях. Рано оставшись без родителей, легкомысленная хозяйка возложила на Вонифатия все хлопоты по управлению своим домом и обширными земельными владениями. Раб-управляющий прекрасно вел хозяйские дела, к тому же был молод, красив, и отличался веселым нравом. Вскоре он оказался еще и любовником своей хозяйки.
Вонифатий и его госпожа были христианами. И хотя они находились в блудном сожительстве (брак раба и патрицианки в Риме был вещью совершенно невозможной), но оба тяготились таким положением, старались хотя бы в чем-то поступать благочестиво и раздавали обильную милостыню всем нуждающимся.
Однажды Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и попросила привезти мощи какого-либо мученика, чтобы он стал их небесным заступником. Госпожа дала ему много золота — на раздачу милостыни и на выкуп мощей. Взяв себе в помощь много слуг и лошадей, Вонифатий собрался в путь.
Перед самым отъездом, он, улыбаясь, спросил у своей госпожи: «А что будет, если я не найду тела мученика и тебе принесут мое тело, замученное за Христа? Примешь ли ты его тогда с честью?» Аглаида, рассмеявшись, назвала его пьяницей и грешником. А после, уже серьезно добавила: «Такими вещами не шутят. Помни, ты собираешься за святыми мощами, на которые мы с тобою даже взглянуть недостойны».
Через некоторое время обоз Вонифатия прибыл в киликийский город Тарс. Устроившись в гостинице, Вонифатий сразу же отправился на городскую площадь, где проходило истязание мучеников.
То, что он там увидал, описано в его житии во всех страшных подробностях: «…один мученик висел вниз головою, а на земле под ним был разведен огонь, другой был крестообразно привязан к четырем столбам, иной — лежал, перепиленный пилой, иного мучители строгали острыми орудиями, иному — выкалывали глаза, другому — отсекали члены тела, иного надевали на кол и, подняв от земли, утверждали кол в земле, так что он проходил ему до шеи, у иного кости были сломаны, у иного — руки и ноги были отсечены, и он, подобно клубку, катался по земле, но на всех лицах была видна духовная радость, потому что, перенося нестерпимые для человека мучения, они были укрепляемы благодатью Божиею…»
Нам не дано понять, что такое духовная радость на лицах людей, с которыми делают подобные вещи. Объяснить это невозможно, такое можно только увидеть, как увидел Вонифатий на площади в Тарсе. Еще труднее объяснить, что же произошло тогда в душе молодого, обеспеченного и вполне благополучного человека, который о собственном мученичестве до этого мог говорить только в шутку. Однако то, что произошло в тот день на площади, было зафиксировано не только в церковных святцах, но и в протоколах римских чиновников, производивших казни. А случилось следующее: Вонифатий прорвался сквозь конвой к истерзанным мученикам, и стал целовать им ноги, прося их помолиться о его душе. Охрана тут же схватила его и поставила перед судьей. Тот спросил: «Кто ты?» Вонифатий ответил: «Я христианин», — а затем отказался принести жертву идолам. Его немедленно подвергли таким же страшным истязаниям, как и других мучеников, после чего отрубили голову.
Между тем спутники святого Вонифатия, напрасно прождав его два дня в гостинице, отправились разыскивать своего начальника. Узнав, что его казнили, они выкупили у охраны его останки и привезли их в Рим.
Аглаида с великим почетом приняла мощи Вонифатия, а затем построила на месте его погребения храм.
(по материалам Архангельской епархии)