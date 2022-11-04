Новогоднее похмелье. Как бороться?

Самый простой ответ на этот вопрос – совсем не пить алкоголь. Он же самый бесполезный – что мы, не русские люди, что ли (имеется в виду не генетика, а факт рождения)?!
Есть несколько распространенных приемов предалкогольной терапии: разогнаться 50 гр. крепкого за пару часов до основного застолья, не мешать напитки во время основной трапезы, не понижать градус, не запивать шипучкой, налегать на белковую пищу и пр. Имеет место быть.
Ну а вдруг не сработало (бывает)? Головокружение, тошнота, изнуряющая жажда («во рту как кошки…»), неосознанная тревога…
Не претендуя на оригинальность, пьющая часть редакции ИА RUSNORD напоминает читателям проверенные методы борьбы с подобными античеловеческими явлениями.
Как облегчить состояние без таблеток
Избавиться от бодуна можно и без помощи медикаментов. Народные средства доступны практически для каждого человека. Домашние средства от похмелья направлены на ускорение очищения организма от токсинов. Для борьбы с обезвоживанием целесообразно употреблять минеральные воды, например, «Ессентуки» или «Боржоми». Не повредит накапать в стакан с минералкой сок лимона.
Рассол как дедовский способ
Рассол действительно помогает при похмелье за счет содержания солей и эфирного масла укропа (знатоки рекомендуют капустный и огуречный). Данные вещества нормализуют водно-солевой баланс в организме и восстанавливают осмотическое давление в крови. После водки можно использовать рассол, чистую воду с лимоном и успокаивающие травяные чаи.
Чаи
Чаи на основе трав благотворно влияют на все функции организма. Большой эффективностью отличается имбирный чай с лимоном, отвары из пустырника, липы, шиповника, облепихи и других трав.
Натуральные соки
Фруктовые соки содержат фруктозу, которая ускоряет выведение токсинов из организма. Сок из моркови и сельдерея нормализует функции печени, повышает иммунитет и стимулирует аппетит.
Овсяный отвар
Отвар, кисель и каша из овсянки обладают адсорбирующим действием, благотворно влияют на органы ЖКТ и способствуют выведению лишней жидкости из организма. Применение овсяного отвара помогает лечить головную боль и отеки.
Натуральный квас
Применение натурального кваса позволяет эффективно бороться с обезвоживанием, насыщает организм витаминами группы B и полезными кислотами. Важно заметить, что для укрепления организма подходит только натуральный квас без консервантов.
Какао на воде
От похмелья помогает смесь какао с водой. Вещество насыщает организм магнием, из-за нехватки которого страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, вещество содержит в себе ряд антидепрессантов, эффективных для борьбы с тревогой.
Все вышеперечисленное стоит сопроводить осмысленной дозой слабительного и мочегонного… организм вам только спасибо скажет.
А еще редакция очень советует на поздний завтрак употребить тарелочку-другую похметологического супчика. Рецепты оных вы без труда найдете здесь.
Не болейте. И с Новым годом!