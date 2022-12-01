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Половина россиян встречает 2023-й без праздничного настроения

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 28% россиян. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение россиян, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

 Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (22% среди россиян старше 45 лет и 43% среди молодежи до 24 лет).

 В предпраздничной суете много раздражающего. Россияне делятся рецептом создания праздничной атмосферы: «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, наконец!»

30 декабрь 07:32 | : Будни

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