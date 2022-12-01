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Архангельскому клубу любителей бега "Гандвик" - 40 лет

Руководитель локального проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый поздравил со знаковой датой и подарил аксакалам северного спорта на юбилей свою книгу «Архангельский Север»: Архангельск и Молотовск в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщил нам Алексей Белый, особую популярность у архангелогородцев обрели проводимые с 1984 года одноименные с названием клуба марафоны. Гостями города на Северной Двине были именитые спортсмены и рядовые любители бега Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши, Германии, Финляндии и Норвегии. И все они отмечали особое гостеприимство, теплоту и внимание северян.

 На праздник спортивного общественного объединения собирались , кого судьба на долгие годы связала с физкультурой и спортом, кто не мыслит себя без закаливания и утренних пробежек, зимнего купания в проруби. А кто не смог попасть юбилей, шлют в эти дни в ставший родным клуб письма и поздравительные телеграммы.

В декабре 1982 года инициаторами рождения «Гандвика» стали председатель городского спорткомитета Владимир Чураков, врачи Александр Коробицын и Михаил Слуцкий. Через год клуб возглавил старший инженер Северного бассейнового управления пути Сергей Сорокоумов, а сейчас возглавляет клуб ветеран спорта Игорь Кисилев.

 В настоящее время в клубе имеются залы атлетической гимнастики и настольного тенниса, души и удобные раздевалки. Есть при «Гандвике» и секция любителей зимнего плавания, которую возглавляет сейчас Виталий Гусев. Почитателями здорового образа жизни являются школьники и пенсионеры, рабочие, инженеры и служащие, учителя и врачи, дети из домов-интернатов, инвалиды. И все они находят истинное удовлетворение от занятий физкультурой и спортом, от общения друг с другом. Здесь люди не только знакомятся и находят друзей, но и спутников жизни. Только в последнее время свою судьбу связали несколько пар любителей бега.

 После коллективных тренировок члены клуба устраивают чаепития и общение друг с другом. За чашкой горячего душистого чая обсуждаются текущие дела и намечаются дальнейшие планы, организуются встречи с интересными людьми. Каждый месяц проводятся дни коллективного отдыха, где отмечаются именинники и юбиляры. А сколько искренних стихов и замечательных песен сочинили о своем любимом «Гандвике» его участники! И сегодня они звучали, как и поздравления от всех неравнодушных сограждан! - резюмировал Алексей Белый. 

18 декабрь 08:30 | : Будни

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