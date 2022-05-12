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Валентина Сырова: "Этот праздник близок каждому из нас"

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ученики!

Сегодня в России отмечается дорогой и близкий каждому из нас праздник. 1 сентября - это не просто начало учебного года. Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и добрые воспоминания.

Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.

Накануне нового учебного года от души желаю всем вам крепкого здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!

 Председатель Архангельской городской Думы  В.В. Сырова

 

01 сентябрь 10:53 | : Будни

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