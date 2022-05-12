Валентина Сырова: "Этот праздник близок каждому из нас"

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ученики!
Сегодня в России отмечается дорогой и близкий каждому из нас праздник. 1 сентября - это не просто начало учебного года. Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и добрые воспоминания.
Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.
Накануне нового учебного года от души желаю всем вам крепкого здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова