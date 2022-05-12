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Запрет на мобильные телефоны в классе - кто "за" и кто "против"

Министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Соответствующая норма уже прописана в санитарных правилах для школ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и родители школьников.

Практически 6 из 10 родителей против новой нормы (57%). За — 31%, причем больше всего сторонников — среди отцов (33% против 28% среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (51%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (53 и 50% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 39% учителей.

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось.

01 сентябрь 06:19 | : Будни

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