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Юные футболисты из Луганска разгромили архангельских сверстников на Кубке Дружбы

Школьники из Луганска побывали с ответным визитом в Архангельске. Ранее архангельская делегация «Единой России» с гуманитарной миссией побывала на Донбассе, организовала футбольный турнир и договорилась привезти одну из футбольных команд в Поморье.

В четверг состоялся долгожданный матч между командами Архангельска, Северодвинска и Луганска. За победу в турнире боролось 7 команд. Одну из них представляла Футбольная школа детей и молодежи из ЛНР: 18 юных спортсменов в возрасте 13 лет. Главным лейтмотивом всего турнира стала дружба Архангельской области и Луганской народной республики.

Организаторами соревнований выступило региональное отделение «Единой России», Министерство спорта Архангельской области, Российское военно-историческое общество, федерация футбола Архангельской области.

Первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян приветствовал участников. 

«Надеюсь за эти дни, находясь в нашей области, вы не только познакомились с нашим уникальным регионом, но получили массу положительных эмоций, приобрели новых друзей. Спорт – это универсальный язык общения. Пусть этот турнир объединяет нас, делает дружбу жителей России и Донбасса только крепче», - пожелал он.

Сотрудничество Архангельской области и ЛДНР имеет давнюю историю. На протяжении пяти лет активист «Единой России» и РВИО Владислав Жгилев посещает Донбасс с гуманитарной помощью, поздравляет детей с Новым годом. На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны были переданы подарки. РВИО в городах воинской славы совместно с партией организуют выставку «Дети рисуют мир» с рисунками детей из Донбасса.

«Мы постарались подготовить обширную образовательную и экскурсионную программу для луганской команды. Помимо футбола мы хотели, чтобы была профориентационная составляющая, чтобы они могли приехать к нам в перспективе снова уже на учебу. Как говорят родители спортсменов, впечатления от посещения России, Москвы и Архангельска у ребят останутся на года», - отметил председатель Регионального отделения РВИО, координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

В знак гостеприимства и дружбы заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Дятлов передал команде Луганской республики каравай. А представитель Футбольной школы детей и молодежи Луганской республики Наталья Афонина передала детские рисунки Владиславу Жгилеву для отправки их на МКС.

В результате жаркой борьбы со счетом 4:1 победила команда Луганска. Лучшим игрокам были переданы подарки «Единой России», а команде из Луганска подарена футбольная форма с логотипом партии.

   

26 август 09:37 | : Будни

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