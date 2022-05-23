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1 сентября первоклассники Архангельска пойдут в школу трезвыми

1 сентября по всей России празднуется традиционный День знаний. В этот день будет ограничена продажа алкогольной продукции в магазинах города. 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области" 1 сентября установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города. 

Напоминаем руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным  предпринимателям о необходимости ограничить в этот день продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов. 

Рекомендуем проинформировать покупателей о времени, условиях и местах розничной продажи алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.

P.S. Наблюдатели от редакции продолжают смеяться над антиалкогольными чудачествами областных депутатов. Напомним, недавно сам президент Путин высказал мнение, что в борьбе за здоровый образ жизни нужны не запреты, а совсем другие механизмы.

 

23 август 15:40 | : Будни

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