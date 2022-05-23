1 сентября первоклассники Архангельска пойдут в школу трезвыми

1 сентября по всей России празднуется традиционный День знаний. В этот день будет ограничена продажа алкогольной продукции в магазинах города.
Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп "Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области" 1 сентября установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории города.
Напоминаем руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным предпринимателям о необходимости ограничить в этот день продажу алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.
Рекомендуем проинформировать покупателей о времени, условиях и местах розничной продажи алкогольной продукции в наглядной и доступной форме.
P.S. Наблюдатели от редакции продолжают смеяться над антиалкогольными чудачествами областных депутатов. Напомним, недавно сам президент Путин высказал мнение, что в борьбе за здоровый образ жизни нужны не запреты, а совсем другие механизмы.