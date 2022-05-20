Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Красной пристани в Архангельске появилась атмосферная деталь

Тестированием и установкой занимался МУП «Горсвет»: часы электронные и показывают точное время, а вместе с уличным освещением будет включаться и их подсветка.

- С предложением установить городские часы на личном приеме ко мне обратился один из жителей. Идею мы взяли в работу: выбрали место размещения, подходящий по дизайну циферблат. Часы электронные и показывают точное время, а вместе с уличным освещением будет включаться и их подсветка. Надеюсь, эту атмосферную деталь оформления набережной оценят архангелогородцы! – рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

Перед установкой часы прошли тестирование на производственной базе МУП «Горсвет», а затем электрики поднялись на автовышке и закрепили их на световой опоре.

Электронный блок прибора находится не в циферблате – он смонтирован в опоре. Часы подключены как через линию уличного освещения, так и постоянного электроснабжения. В сезон белых ночей аккумулятор будет заряжаться от линии постоянного тока, а в остальное время года – ночью, когда подключаются фонари.

 

18 август 15:53 | : Будни

Главные новости


Да здравствует ИДЕОЛОГИЯ! Как зарождалась Гласность в Поморье и куда что делось
Чудь приоткрывает тайны

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (238)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20