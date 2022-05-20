На Красной пристани в Архангельске появилась атмосферная деталь

Тестированием и установкой занимался МУП «Горсвет»: часы электронные и показывают точное время, а вместе с уличным освещением будет включаться и их подсветка.
- С предложением установить городские часы на личном приеме ко мне обратился один из жителей. Идею мы взяли в работу: выбрали место размещения, подходящий по дизайну циферблат. Часы электронные и показывают точное время, а вместе с уличным освещением будет включаться и их подсветка. Надеюсь, эту атмосферную деталь оформления набережной оценят архангелогородцы! – рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
Перед установкой часы прошли тестирование на производственной базе МУП «Горсвет», а затем электрики поднялись на автовышке и закрепили их на световой опоре.
Электронный блок прибора находится не в циферблате – он смонтирован в опоре. Часы подключены как через линию уличного освещения, так и постоянного электроснабжения. В сезон белых ночей аккумулятор будет заряжаться от линии постоянного тока, а в остальное время года – ночью, когда подключаются фонари.