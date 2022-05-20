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Россияне остаются маньяками своей работы даже в отпуске

Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу.

Как и год назад, 3 из 4 россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще 4 из 10 — время от времени. Причем больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (84%). Не сталкиваются с подобной необходимостью 14%. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 6%.

Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (56%) и менеджеров по продажам (54%). Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.

18 август 06:58 | : Будни

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